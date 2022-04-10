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Aydınlıkevler Kütüphanesi açıldı

Altındağ Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Aydınlıkevler Mahalle Kütüphanesi hizmete girdi. Başta öğrenciler olmak üzere tüm vatandaşların faydalanabileceği kütüphane, mahalle sakinlerinin büyük beğenisini topladı.
Aydınlıkevler Kütüphanesi açıldı

Altındağ'a bir kütüphane daha... Her mahalleye bir kütüphane yapmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Aydınlıkevler Mahallesi Güveren Sokak’ta yapımını tamamladığımız kütüphane hizmete girdi. Mahalle sakinleri, özellikle de gençlerimiz büyük bir sabırsızlıkla bekliyordu. Çalışmaları hızla tamamladık, kitapların yerleşimi bitti ve kütüphanemiz hizmete açıldı. Mahallemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

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”DAHA FAZLA KÜTÜPHANE YAPACAĞIZ” 
Başkan Balcı ayrıca, "Kütüphanelerin gördüğü ilgiden çok memnunuz. Biz, Altındağlı hemşehrilerimiz, gençlerimiz, öğrenci kardeşlerimiz için daha fazla kütüphane yapacağız inşallah... Görüyoruz ki, kütüphaneler önemli bir ihtiyaç... Her gittiğimiz ortamda öğrenci kardeşlerimiz hem ders çalışabilecekleri hem de rahat rahat kitap okuyup, araştırma yapabilecekleri mekanlar istiyorlar. Biz de onlar için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah Altındağ'ın her mahallesine kütüphane yapacak, öğrencilerimize çok daha uygun koşullar sunacağız” ifadelerini kullandı.

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