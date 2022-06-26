Aydınlıkevler sağlık merkezine kavuştu

Aydınlıkevler Mahallesi’nin Aile Sağlığı Merkezi sorunu çözüme kavuştu. Aydınlıkevler Mahallesi İstinye Sokak’ta Altındağ Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Aile Sağlığı Merkezi, vatandaşların yüzünü güldürdü.

Mahalle sakinleri özlemle bekledikleri Aile Sağlığı Merkezi’ne kavuştu. İstinye Sokak’ta açılışı yapılan merkez, vatandaşların büyük beğenisini topladı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine; Ankara Vali Yardımcıları Osman Akbaş ve Namık Kemal Nazlı, Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik, MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş, Altındağ Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Elif Yeşim Araz, Altındağ İlçe Sağlık Müdürü Harun Bağcı, sağlık çalışanları, Aydınlıkevler Mahalle Muhtarı Şenol Öz ve çok sayıda vatandaş katıldı. 6 doktorun görev yapacağı Aile Sağlığı Merkezi, 20 bine yakın vatandaşa hizmet verecek.

ÖNEMLİ BİR İHTİYAÇTI

Aydınlıkevler Mahallesi’nin çok önemli bir sorununu çözüme kavuşturmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Başkan Asım Balcı “Aile Sağlığı Merkezi, bu bölge için çok önemli bir ihtiyaçtı. Söz vermiştik. Sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Merkezimizin tüm mahalle sakinlerine hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, görev yapacak değerli sağlık çalışanlarımıza ise başarılar diliyorum” dedi. Konuşmaların ardından hep birlikte açılış kurdelasını kesen heyet, daha sonra merkezin içinde incelemelerde bulundu.