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Aynı anda sünnet oldular

Yenimahalle Belediyesi’nin, her yıl geleneksel olarak ihtiyaç sahibi aileler için düzenlediği Sünnet Şöleni, Yakacık Mesire Alanı’nda gerçekleştirildi. 700 çocuğun sünnet edildiği etkinlikte, aynı anda sünnet olan 4 kardeş dikkat çekti. 
Aynı anda sünnet oldular

İlçede, 700 çocuğun sünnet kesim işlemini ücretsiz olarak yapan belediye, minik beylerin doyasıya eğlendiği bir şölen ile etkinliği gerçekleştirdi. Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası sanatçıları Sezen Yurtsever, Evren Çelik ve Serdar Şimşek’in konser verdiği şölene, belediyenin hediye ettiği sünnet kıyafetlerini giyerek gelen minikler, midillilere binerek beyaz atlı prens oldu.

EĞLENCE TAVAN YAPTI

Ayrıca alanda belediye ekiplerince dağıtılan yemekleri yiyerek, eğlenceyle yaşanacak bir gün için enerji toplayan çocuklar, dağıtılan balon, pamuk şeker, meyve suyu, çikolata, dondurma ve meybuz ile de eğlencenin tadına vardı. Daha sonra da YENİMEK öğretmenleriyle birlikte yüz boyama, ebru sanatı, heykel yapımı gibi aktiviteler yapan minikler, dolu dolu bir gün geçirdi.

Aynı anda sünnet oldular

İlçe sakinlerine eğlence dolu bir gün yaşatan sanatçılar, sahnede seslendirdikleri oyun ve halay havalarıyla aileleri coşturdu. Sünnet şölenine belediye tarafından sünnet ettirilen 4 çocuğu; Metin (1,5), Kadir (6), Emre (8) ve Yusuf (10) ile katılan Akpınar Çifti, Başkan Yaşar’a teşekkürlerini sunarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

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