Ayrı yaşadığı eşinin bıçakladığı Nurel, yaralandı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde Ş.T. (69), ayrı yaşadığı eşi Nurel T.’yi (61) 'kıskançlık' nedeniyle çıkan tartışmada bıçakla yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Basın Sitesi Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi'nde meydana geldi. Nurel T., evinin yakınında yürürken, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ş.T. ile karşılaştı. Ş.T. ile Nurel T. arasında iddiaya göre 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Ş.T. yanındaki bıçakla Nurel T.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladı. Nurel T., kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Nurel T., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, şüpheli Ş.T.'yi suç aleti bıçakla olay yerinde yakalayıp gözaltına aldı.