Aysel Teyzeye plaket verildi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yaşadığı Ayyıldız Mahallesini her gün gönüllü olarak temizleyen Aysel Teyzeye, örnek davranışından dolayı plaket verdi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ayyıldız Mahallesine evi gibi bakan ve tek bir çöp tanesi bile bırakmayan, Gönüllülük bilinciyle hareket ederek doğaya, çevreye sahip çıkan, yaşadığı mahallenin temiz ve pırıl pırıl olması için büyük gayret gösteren Aysel Teyzeyi ziyaret etti.

Aysel Teyzeyle bir süre sohbet eden Başkan Ertuğrul Çetin, evinin önü başta olmak üzere, sokağını ve tüm mahalleyi temizleyen, çevreyi kirleten vatandaşlara uyarılarda bulunan ve geri dönüşüm maddelerini tek tek ayırmasından ötürü Yılın Çevre Gönüllüsü Plaketini verdi.