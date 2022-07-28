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Ayyıldız Millet Kıraathanesi Yükseliyor

Pursaklar Belediyesi, 7’den 70’e herkesin ortak buluşma noktası olacak olan ve yapımı devam eden Ayyıldız Millet Kıraathanesi’ndeki kütüphane, çocuk oyun alanları ve spor alanlarında çalışmalara hızla devam ediyor.
Ayyıldız Millet Kıraathanesi Yükseliyor

Pursaklar Belediyesince yapımı devam eden Ayyıldız Millet Kıraathanesinde vatandaşlar çaylarını yudumlayarak, ders çalışmanın ve kitap okumanın keyfini yaşarken, çocuklar oyun alanında gönüllerince eğlenecek ve spor yapmak isteyen ilçe sakinleri de verimli vakit geçirme imkânına sahip olacak.

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Her gün yeni bir eseri ilçeye kazandırarak vatandaşların büyük bir teveccühünü kazanan Başkan Ertuğrul Çetin, Millet Kıraathanesi, oyun alanı ve spor alanında gelinen son nokta hakkında ekiplerden bilgi alarak denetimlerde bulundu.

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