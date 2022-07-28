Ayyıldız Millet Kıraathanesi Yükseliyor

Pursaklar Belediyesi, 7’den 70’e herkesin ortak buluşma noktası olacak olan ve yapımı devam eden Ayyıldız Millet Kıraathanesi’ndeki kütüphane, çocuk oyun alanları ve spor alanlarında çalışmalara hızla devam ediyor.