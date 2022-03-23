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Az bilinen meslekler ‘Meslekleri Tanıyor Muyuz?’ yarışması ile gün yüzüne çıkacak

Mamak Belediyesi, SOHMER ve İlçe Milli eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle toplum tarafından az bilinen, tanınmayan meslekler düzenlenecek olan ‘Meslekleri Tanıyor Muyuz?’ resim yarışması ile gün yüzüne çıkacak.
Az bilinen meslekler ‘Meslekleri Tanıyor Muyuz?’ yarışması ile gün yüzüne çıkacak

Sosyal hayata nasıl fayda sağladıkları hakkında bilgi sahibi olunmayan ve işlevsellikleri fark edilmemiş meslekleri topluma tanıtabilmek ve aynı zamanda gelişme ve öğrenme çağındaki ilkokul öğrencilerine de tanıtarak gelecek nesillere bu bilinci aktarabilmek adına “İşimiz Alın Teri Her İş Kıymetli” isimli bir sosyal sorumluluk projesine son başvuru tarihi ise 3 Nisan.  

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Mamak İlçesi sınırları içerisindeki öğrenim gören tüm ilkokul öğrencilerini kapsayan “Meslekleri Tanıyor Muyuz?” isimli ödüllü bir resim yarışmasının sonuçları da 7 Nisan’da açıklanacak.  Mamak Belediyesi, SOHMER ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle organize edilen yarışmada birinciye tablet, ikinciye akıllı saat, üçüncüye ise bluetooth kulaklık hediye edilecek.

Farkındalık kazanacaklar
Çocukların kendi kültürlerinin ve yaşadıkları toplumun farkında olma yeterliliğinin eğitim kurum ve kuruluşları tarafından kazandırılmasının büyük önem arz ettiğinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Düzenlenen yarışma ile hem çocuklarımızın bu mesleklere bakış açısı hem de onlara farkındalık kazandırmış olacağız. Böylelikle çocuklarımız, her bir mesleğin toplumumuza çeşitli yönlerden katkılarının olduğunu farkına varacak ve kariyer planlarını buna göre şekillendirebilecek” dedi.

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