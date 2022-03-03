  • BIST 2.017,63
  • Altın 878.041
  • Dolar 14.132
  • Euro 15.6644
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 0 °C
»

Azra Sarı kimdir, aslen nereli? Hangi şampiyonlukları var?

Azra Sarı, 2021'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleşen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda 79 kg’da birincilik elde ederek, Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı. Peki Azra Sarı kimdir, aslen nereli? Hangi şampiyonlukları var?
Azra Sarı kimdir, aslen nereli? Hangi şampiyonlukları var?

Azra Sarı, 2021 yılında 24 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleşen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda 70 kg’da Kazakistanlı rakibini yenerek birincilik elde etmiş ve Türkiye’ye büyük bir gurur yaşatmıştı. Peki Azra Sarı kimdir, aslen nereli? Hangi şampiyonlukları var? Hangi madalyaları var?

KIRŞEHİR KAMAN’LI ANKARA’DA YAŞIYOR

Dünya Bilek Güreşi şampiyonu olan Azra Sarı, aslan Kırşehir’in Kaman ilçesine bağlı Yağmurlu Sarıuşağı köyü nüfusuna kayıtlıdır.

Azra Sarı kaç yaşında? Genç şampiyon Azra Sarı, 2004 yılı doğumludur ve 2022 yılı itibariyle 18 yaşındadır. Aslen Kırşehir Kaman’lı olan Azra Sarı, Ankara’da yaşamaktadır. 

azra-sari-bilek-guresi-kaman.jpg

21 YAŞ ALTI KATEGORİSİNDE YARIŞACAK

Azra Sarı 2022’den itibaren 21 yaş altı büyükler kategorisinde yarışacak. 18 yaşındaki milli sporcu, evlerinin bir odasını spor salonuna çevirerek, 2022’de Türkiye'de gerçekleşecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na hazırlanıyor.

EVLERİNDE KARDEŞLERİYLE YARIŞARAK MERAK SARDI

Azra Sarı, henüz 5 yaşındayken evlerinde kardeşleriyle bilek güreşi yaparak bu spora merak saldığını söylüyor. 2015 yılından itibaren profesyonel olarak çalışmalara başladığını ifade eden Azra Sarı, bilek güreşinde milli takıma kadar yükseldiğini, Türk bayrağını gönlere çektirme hedefiyle kendini geliştirdiğini kaydediyor. 

HEDEF ŞAMPİYONLUKLARI ARTIRMAK

2018 yılında ilk Türkiye şampiyonluğunu elde eden Azra Sarı, "11 yaşında bilek güreşine merak salarak bu spora başladım. Ve 2021’de dünya şampiyonu oldum. Ondan önce Avrupa'da ikincilik, üçüncülüklerim, dünya ikinciliğim var. Türkiye'de 3 defa şampiyonluk elde ettim. İnşallah şampiyonluklarımı artırırım" diyor. 

azra-sari-bilek-guresi-romanya.jpg

Azra Sarı bilek güreşinde yeni dereceler alarak önde gelen sporcular arasına girmeyi amaçlıyor. "Bu yılki Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası Türkiye'de yapılacak. Dünya şampiyonu sporcu olarak Türkiye'de yapılacak bu şampiyonada da bayrağımızı en yukarıya çıkararak İstiklal Marşı'nı tekrar okutmaya ant içtim. Umarım gerçekleştirebilirim” diyen Sarı, bilek güreşinde Türk kızlarının da başarılı olduğunu gösterdiğini belirtiyor. 

Sarı, Romanya'daki şampiyonada Türkiye'nin dünya üçüncülüğü almasında kızların da büyük etkisi olduğunu dile getiriyor. 

azra-sari-bilek-guresi.jpg

2022 yılı itibariyle şampiyonalara artık 21 yaş altı büyükler kategorisinde katılacağının altını çiziyor. Sarı "Bundan sonraki hedefim 21 yaş altında da dünya birincisi olmak. Çünkü 18 yaş altı yarışma süremi doldurdum. Artık 21 yaş altında yarışacağım. Türkiye'de yapılmasına karar verilen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda tekrar birincilik kürsüsüne çıkmak için antrenmanlarımı artırdım." diyor. 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süper Lig'de 28. hafta heyecanı başlıyor03 Mart 2022 Perşembe 09:32
  • Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Karaman: Kupayı alacaksın Kayseri şehrine götüreceksin. Önemli olan bu03 Mart 2022 Perşembe 09:32
  • Beşiktaş teknik direktör Önder Karaveli: En büyük sorunumuz golü atamamaktı03 Mart 2022 Perşembe 09:31
  • Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti03 Mart 2022 Perşembe 09:30
  • 'Akvaryum Adam' rekor için köpek balıklarının arasında çalıştı02 Mart 2022 Çarşamba 15:38
  • 'Akvaryum Adam' rekor için köpek balıklarının arasında çalıştı02 Mart 2022 Çarşamba 15:30
  • Trabzonspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı02 Mart 2022 Çarşamba 13:24
  • Milli bilardocu Gülşen Degener: Ben ömrümü kadınlar bilardosuna verdim02 Mart 2022 Çarşamba 12:36
  • Milli diskçi Berke İnaloğlu dünya şampiyonası için form tutuyor02 Mart 2022 Çarşamba 12:35
  • Türk polisi, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın güvenliği için hazırlanıyor02 Mart 2022 Çarşamba 12:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti