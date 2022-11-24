Bağlum Karşıyaka Mahallesi’nde inşa edilecek mahalle konağı ve kültür merkezinin temel atıldı

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Bağlum Karşıyaka Mahallesi’nde inşa edilen mahalle konağı ve kültür merkezinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, ABB Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlu temsilcileri vatandaşlarla birlikte mikserin butonuna basarak inşaatın ilk betonunu attı.

BAĞLUM’A MİLLET BAHÇESİ MÜJDESİ

Keçiören Bağlum bölgesinde bulunan 4 mahalleye önemli yatırımlar yaptıklarını da dile getiren Altınok şöyle konuştu: “Millet Bahçesi projemiz vardı. Karakaya’dan Karşıyaka’ya kadar. 3 sefer ihalesi yapıldı maliyetlerden dolayı iptal edilmişti. Geçen gün Sincan’daki programımızda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile konuyu konuştuk. Cumhurbaşkanımız da, ‘Keçiören bizim göz bebeğimizdir, Millet Bahçesini yapacağız’ dedi. Ocak ayı gibi millet bahçesinin inşallah ihalesi yapılacak. Millet Bahçemiz 440 dönüm olacak”

