Bağlum Stadı tadilata girdi

Keçiören Belediyesi ilçedeki Bağlum Stadı’nda yenileme çalışmalarına başladı. Bu kapsamda 20 milyon 886 bin TL maliyetle yapılacak yenileme çalışmalarıyla stat yepyeni ve modern bir görünüme kavuşacak.