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Bağlum Stadı tadilata girdi

Keçiören Belediyesi ilçedeki Bağlum Stadı’nda yenileme çalışmalarına başladı. Bu kapsamda 20 milyon 886 bin TL maliyetle yapılacak yenileme çalışmalarıyla stat yepyeni ve modern bir görünüme kavuşacak.
Bağlum Stadı tadilata girdi

Bağlum Stadı’nı yenileme vaadini yerine getirdiklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, önümüzdeki yılın ortalarında hizmete açılması planlanan statta yapılan çalışmalara ilişkin bilgileri de paylaştı. 

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SPORCULARA YAKIŞIR HALE GETİRECEĞİZ 

Altınok, “Stadımızdaki bloklarımızı yıkıp hasarlı kirişleri güçlendiriyoruz. Üstü kapalı tribün alanını simetrik olarak açık olan kısma uygulayarak estetik bir görünüm sağlayacağız. Tribünlerin dayanaklılığı açısından yüzeylerini düzeltilip temizlendikten sonra polyurea malzemesi ile su yalıtımını sağlayacağız. Öte yandan 2000 adet yeni koltuk montajı yaparak seyircilere konforlu bir alan sunacağız. Stadın neredeyse tamamının sıva, boya, seramik, asma tavan, yalıtım, mekanik tesisat, elektrik tesisatı ve doğrama imalatlarını yenileyeceğiz. Kulüp odalarını sporcularımıza yakışır bir şekilde kullanışlı hale getireceğiz” dedi. 
 

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