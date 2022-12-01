Baharatlarda albeniyi artırmak için hile yapılıyor

Gıda Mühendisi Emre Yazıcı, baharatlardaki albeniyi arttırmak ve maliyeti düşürmek için yapılan hilelerin insan sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi. Yazıcı, “Hilelerin önlenmesi ve önüne geçilmesi adına denetimler artırılmalı” dedi.

Gıda Mühendisi Emre Yazıcı ile baharatlarda kullanılan kimyasal tozlar ve yapılan hileli yöntemler hakkında konuştuk. Yazıcı, hemen hemen her yemekte kullanılan baharatlarda albeniyi arttırmak için gıda boyası, sumak içerisine kepek karıştırma, sudan boyalarıyla baharatları daha canlı gösterme gibi çeşitli tağşiş yöntemleri kullanıldığının altını çizdi. Yazıcı, “Baharatlarda kullanılan tağşiş yöntemleri insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Bu sebeple güvenilir markalardan, kapalı ambalajlarda ürünler temin etmek daha doğrudur. Tağşiş yöntemlerinin önlenmesi ve insan sağlığını riske atacak uygulamaların önüne geçilmesi adına denetimlerin arttırılması ve caydırıcı önlemler alınması gerekiyor” dedi.

BAHARATLARDAKİ TAĞŞİŞ YÖNTEMİ

Yazıcı, “Tatlı, tuzlu bütün yemeklerde kullandığımız baharatlara sağlıklı ya da sağlıksızdır demek doğru bir ifade olmaz. Birçok baharatın sağlık yönünden faydaları olduğu bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Burada önemli olan baharatın kullanılma miktarıdır. Baharatın sağlığa olan olumsuz etkisi baharatlarda yapılan taklit tağşiş yöntemleridir. Örneğin; baharatların albenisi arttırmak için gıda boyası kullanımı, sumak içerisine kepek karıştırmak gibi çeşitli tağşiş yöntemleri kullanmak insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek etmenlerin başında gelir” ifadelerini kullandı.

KAPALI AMBALAJLI ÜRÜNLER ALINMALI

Baharatlardaki albeniyi arttırmak ve maliyeti düşürmek adına yapılan hilelerin insan sağlığını olumsuz etkilediğini söyleyen Yazıcı, denetimlerin arttırılıp bu gibi hileli yöntemlerin önlenmesi gerektiğini söyledi. Hemen hemen her yemekte kullanılan baharatların tane, yaprak ya da tohum şeklinde temin edilmesi ve kullanım durumunda kullanılacak miktar kadar öğütülmesi gerektiğinin altını çizen Yazıcı, baharatlarının tazeliğini yitirmemesi açısından önemli bir yöntem olduğunu vurguladı.

Yazıcı, “Taklit tağşişe merdiven altı üretim yapan ya da açık da satılan baharatlarda daha sık rastlanmaktadır. Genelde açıkta satılan baharatlar, koklanıp-dokunulabildiği için daha çok tercih edilmektedir. Ancak uygun koşullarda saklanmayan baharatlarda aflatoksin maddesinin görülme ihtimalinin yüksek olduğu bilinmektedir. Aflatoksin küflerin oluşturduğu toksik bir madde olduğundan insan sağlığı açısından zararlıdır. Bu sebepten güvenilir markalardan, kapalı ambalajlarda ürünler temin etmek daha doğru olacaktır” diye konuştu.

‘SUDAN’ BOYALARI

Yazıcı, baharatlar içerisinde sıkça kullanılan sudan boyaları hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Sudan boyaları, sentetik olarak elde edilen plastik ve tekstil ürünlerinin renklendirilmesinde kullanılan boyalardır. Bu boyaların gıda maddelerinde kullanılması ülkemizde dâhil olmak üzere çok sayıda ülkede yasaktır. Maliyet açısından ucuz olduğundan, baharatlarda başvurulan bir taklit tağşiş aracı olarak kullanılmaktadır. Sudan boyaları kullanıldıkları gıdaya parlaklık, canlılık, yoğun kırmızı renk verme özelliklerinden dolayı kırmızı toz biber, kırmızı pul biber ve sumak da yoğun olarak kullanılmaktadır.”

TAZE BAHARATLAR KOKUSUNDAN ANLAŞILIR

“Baharatlarda kimyasal madde olup olmadığı fiziksel olarak anlaşılmaz” diyerek yapılan tağşiş yöntemlerinin çıplak gözle anlaşılamayacağına dikkat çeken Yazıcı, bu gibi olayların laboratuvar ortamında yapılan analizler sonucu ortaya çıkacağını kaydetti. Yazıcı, “Yapılan çalışmalarda baharatların raf ömrünün bir sene olduğu, bir seneyi geçen durumlarda tazeliğini yitirdiği görülmüştür. Taze olan baharatlar en kolay kokularından anlaşılabilir. Taze baharatlarda baharata özgü olan koku daha yoğun ve şiddetli hissedilir” dedi.

DENETİMLER ARTIRILMALI

Yazıcı, “Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliği’ne göre; ambalajsız olarak piyasaya arz edilen baharatlar, sadece Türk Gıda Kodeksi gıda ile temas eden madde ve malzemelere dair yönetmeliğe uygun malzemelerden yapılmış kaplarda tutulmalı. Ortamdan gelebilecek bulaşmalara engel olacak şekilde kapalı olarak, güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde sergilenmelidir. Pazar, kasap, manav gibi yerlerde satışa sunulması uygun değildir. Bu koşulları sağlamayan, satışını yapan yerlerden baharat almamakta fayda vardır. Bu gibi tağşiş yöntemlerinin önlenmesi ve insan sağlığını riske atacak uygulamaların önüne geçilmesi adına denetimlerin arttırılması ve caydırıcı önlemler alınması gerektiğini düşünüyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Buket Beslen/ İLKSAYFA-