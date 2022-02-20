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Baharın gelişini müjdeleyen çiğdemler çiçek açtı

Başkan Ertuğrul Çetin, Pursaklar’ın Abadan Mahallesinde baharın gelişini müjdeleyen çiğdemleri topladı.
Baharın gelişini müjdeleyen çiğdemler çiçek açtı

Pursaklar’da yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının aniden yükselmesi ile birlikte erken gelen bahar havası ile birlikte baharın müjdecisi olan çiğdemler çiçek açmaya başladı.

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Abadan Mahallesine ziyaretin ardından kırlarda bir süre dolaşan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, insan sağlığına birçok faydası olan çiğdemleri toplarken etkileyici kokusunu da içine çekti.

‘‘Baharın ilk habercisi çiğdemler dünyanın en güzel çiçeklerinden bir tanesidir’’ 
Çiğdemlerin baharın ilk müjdecisi olduğunu belirten Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birlikte baharın müjdecisi çiğdemler Abadan Mahallemizde filizlenmeye başladı. Genelde Mart ayı sonlarında açmaya başlayan çiğdemler, yalancı bahara aldanarak erkenci davrandı. Baharın ilk habercisi çiğdemler dünyanın en güzel çiçeklerinden bir tanesidir. İnsana huzur veren güzel bir görüntüsü var. Kokusu ve tadı görüntüsü kadar etkileyici.

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