Baharın gelmesi ile birlikte Kızılcahamam'da haşerelerle mücadelesine başladı

Kızılcahamam Belediyesi baharın gelmesi ile birlikte haşere ve sinekle mücadelesine başladı.

Belediyesi, çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek haşerelere ve kara sineğe karşı ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Ekipler, doğal hayat ve biyolojik dengeye uyumlu ilaçlar kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalar dahilinde dere yatakları, parklarda ve çöp konteynırlarında sinekle mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Her hafta belirlenen periyotta çalışmalar devam ederken, Sağlık Bakanlığından ruhsatlandırılmış, insan sağlığına zararsız çevre sağlığı grubu ilaçlar kullanılıyor. Kızılcahamam Belediyesi vatandaşlardan gelen taleplere göre de açık alanlarda ilaçlama yapıyor. 0312 736 10 30 numaralı telefondan veya whatsapp iletişim hattı 0534 794 5959 numarası üzerinden ilaçlama talep edebiliyor.

Ekipler özellikle üreme alanlarına yönelik kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal ilaçlama çalışması yürütüyor. İlaçlama çalışmaları ile yazın vatandaşları haşerelerden uzak tutmayı amaçladıklarını söyleyen, sinek popülasyonunun artmasını engellemek için kontrolsüz çöp atılmasının önüne geçilmesi ve aşırı sulamadan kaçınılması gerektiğinin altını çizen Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “İlaçlama çalışmalarımız Kızılcahamam’ın tüm mahallelerinde yaz-kış devam ediyor. Ekiplerimiz düzenli olarak ilaçlama çalışmalarını yürütüyor. Amacımız vatandaşlarımızın haşeresiz, huzurlu bir yaz geçirmesini sağlamak.” dedi.