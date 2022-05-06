Baharın müjdecisi Hıdrellez şenlikleri Haymana'da kutlanacak

Haymana Belediyesi, baharın ve bereketin müjdecisi Hıdrellezi şenlikle karşılıyor.

Tarihi Hüsameddin Ankaravi (Kutluhan) Camii ve Türbesi yanındaki mesire alanında 8 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek şenlikte, kukla gösterisinden palyaçoya, halk oyunlarından yöresel sanatçılara her yaştan Haymanalıya hitap edecek etkinlikler yer alacak. Şenlik için İlçe merkezinden otobüsler kaldırılacak.

İlk Önce Çocuklar Eğlenecek

Saat 11.00’de başlayacak şenlikte ilk önce çocuklar eğlenecek. Kukla, palyaço ve yüz boyama gibi gösteri ve etkinliklerin yanı sıra çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker gibi ikramlarda sunulacak.

Halk Oyunları ve Yöresel Sanatçılar Coşturacak

Şenlik, Başkent Anadolum Halk Dansları Gençlik Spor Kulübü (BAHTAD), ANKİRA Kültür Sanat Gençlik Kulübü, ANGORA Gençlik Spor Kulübü, Haymana Çok Programlı Anadolu Lisesi Halk Oyunu Ekibi ve HELBEST Arbane Müzik Topluluğu’nun sunacağı gösteriler ve Ozan Ahmet Demir başta olmak üzere birçok yöresel sanatçının söyleyeceği türkülerle devam edecek.

Turgut “Mangalını Alan Gelsin”

Baharın ve bereketin müjdecisi Hıdrellezi coşkuyla karşılayacaklarını belirten Başkan Turgut “Birlik beraberlik içinde tüm hemşehrilerimizle, çocuklarımızla eğleneceğiz, türküler söyleyip halaylar çekeceğiz. Hemşehrilerimiz mangallarını da alıp gelsin, hem eğlenip hem de pikniklerini yapsın. Birbirinden değerli halk oyunları ekiplerimizle, yöresel sanatçılarımızla güzel bir gün geçireceğiz. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz.” dedi.