  • BIST 3.328,46
  • Altın 1003.238
  • Dolar 18.2232
  • Euro 18.082
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 28 °C
»

Bahçeli 24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı

MHP Lideri Bahçeli Etimesgut Belediyesi 24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı.
Bahçeli 24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Etimesgut Belediyesi tarafından bu yıl 24’sü düzenlenen Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı. Sevcan Orhan konserini izleyen Bahçeli, festival için Belediye Başkanı Enver Demirel'i tebrik ederek, "Bu festivali gündemi işgal eden başka festivallerle karıştırmamak lazımdır" dedi.
Bahçeli, MHP'li belediyelerin festival programlarında "edep, denge, seviye, milli ve manevi değerlerin hükmü" bulunduğunu söyledi. 

bahceli-3.jpg
Ankara sevdalısıyız

Etimesgut Belediyesinin, MHP'nin belediyecilik ilkeleri doğrultusunda, üretken belediyecilik vizyonu kapsamında gereken ne varsa şevkle yerine getirdiğini anlatan Bahçeli, Etimesgut'a karşı sorumluluklarını, verdikleri sözleri çiğnemediklerini, vaatlerini hiçbir zaman unutmadıklarını dile getirdi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sincan Belediyesi, 2022 yılının başından bu yana 3 Bin 109 can dostumuzun bakımını yaptı05 Eylül 2022 Pazartesi 00:37
  • Mamak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Diş Hekimliği ile güvence altına aldı05 Eylül 2022 Pazartesi 00:35
  • Doğal ile dikkat çeken Kıbrıs Kanyonu için çalışmalarına ivedilikle devam ediyor05 Eylül 2022 Pazartesi 00:31
  • Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un da eşlik ettiği bostan gezisinde muhtarlar hasat etti05 Eylül 2022 Pazartesi 00:27
  • Başkent İlçeler Terminali ile yeni balık halinin yapım çalışmalarında sona gelindi05 Eylül 2022 Pazartesi 00:23
  • Gönül Köşkü Huzurevi’ndeki yaşlılar Ulucanlar Cezaevi Müzesini gezdi05 Eylül 2022 Pazartesi 00:22
  • Kahramankazan Belediyesi, haşere ve kötü koku oluşumunun önüne geçmek için çalışmalar sürüyor05 Eylül 2022 Pazartesi 00:16
  • Kızılay Metro Sanat Galerisindeki sergi 11 Eylül tarihine kadar gezilebilecek05 Eylül 2022 Pazartesi 00:02
  • Sincan Belediyesi, Gençlik Merkezileri ile fark yaratmaya devam ediyor03 Eylül 2022 Cumartesi 01:03
  • Pursaklar Belediyesi, ektiği nohut ve mercimeklerin ilk hasadını gerçekleştirdi03 Eylül 2022 Cumartesi 00:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti