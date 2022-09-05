Bahçeli 24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı

MHP Lideri Bahçeli Etimesgut Belediyesi 24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Etimesgut Belediyesi tarafından bu yıl 24’sü düzenlenen Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı. Sevcan Orhan konserini izleyen Bahçeli, festival için Belediye Başkanı Enver Demirel'i tebrik ederek, "Bu festivali gündemi işgal eden başka festivallerle karıştırmamak lazımdır" dedi.

Bahçeli, MHP'li belediyelerin festival programlarında "edep, denge, seviye, milli ve manevi değerlerin hükmü" bulunduğunu söyledi.



Ankara sevdalısıyız

Etimesgut Belediyesinin, MHP'nin belediyecilik ilkeleri doğrultusunda, üretken belediyecilik vizyonu kapsamında gereken ne varsa şevkle yerine getirdiğini anlatan Bahçeli, Etimesgut'a karşı sorumluluklarını, verdikleri sözleri çiğnemediklerini, vaatlerini hiçbir zaman unutmadıklarını dile getirdi.

