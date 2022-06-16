Bakan Kasapoğlu ve Başkan Köse gençlerin davetini kırmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse gençlerin davetini kırmadı. Gençlere baklava ikramında bulunup sohbet ettiler.

Mamak Belediyesi spor tesisinde halı sahada futbol maçı yapan gençlere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl sürpriz yaptı. Gençlere baklava ikramında bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ve Başkan Murat Köse, onlarla sohbet etti.

Mamak Belediyesi’nin spora ve sporcuya desteğinden dolayı Başkan Murat Köse’ye teşekkür eden gençler, hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Sporun ve Sporcunun Yanındayız”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Belediyesi’nin her zaman sporun ve sporcunun yanında olduğunu belirterek “Spor kulüplerimizle yaz sezonunda açtığımız kurslarla bugüne kadar 16 bin 545 çocuğumuz hizmet aldı. Bu yıl da açtığımız kurslarla gençlerimizin, çocuklarımızın hizmetindeyiz. Ayrıca Mamak’ta birçok spor merkezi, spor tesisi ve halı sahalarla hizmet veriyoruz” dedi.