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Bakan Kirişçi Ankara Altınpark’ta ‘Adana Tanıtım Günleri’ etkinliğine katıldı

Ankara Altınpark’ta düzenlenen Adana Tanıtım Günleri’ne Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi katıldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi vatandaşlarla sohbet edip yöresel lezzetler tattı.
Bakan Kirişçi Ankara Altınpark’ta ‘Adana Tanıtım Günleri’ etkinliğine katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi başkentte düzenlenen ‘Adana Tanıtım Günleri’ne katıldı. 8 Aralık'ta başlayan ve 11 Aralık'ta sona erecek olan Adana Tanıtım Günleri etkinliği Ankara Altınpark’ta yapılıyor. Katıldığı etkinlikte konuşan Kirişçi, “Adana’nın sahip olduğu tarımsal potansiyeli daha ileri taşımakla mükellefiz” dedi. 

 “ETKİNLİK ADANA İÇİN ÖNEMLİ” 

Ankara Altınpark’ta düzenlenen birinci Adana günlerine katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Adana şehrine has ürünlerin tanıtımının yapıldığı stantları gezdi. Kirişçi etkinliğe katılan vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Kirişçi, 21. yüzyılda ülkeler ve şehirler yerine ilçelerin yarıştığını vurgulayarak yapılan etkinliğin Adana için çok önemli olduğunu belirtti. Yapılan tanıtım toplantılarının önemli olduğuna dikkat çeken Kirişçi, 01 Adana plakası ile ilçeler arası yarışı göğüslemek ve geliştirmek durumunda olduklarını söyledi. Türkiye’nin 112 milyar metreküp suyunun yüzde 10,5’inin Adana’da bulunan 2 nehir sayesinde sağlandığını açıklayan Kirişçi, Adanalıların kendilerini başkaları ile mukayese etmemeleri gerektiğini söyledi.  

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 "ADANA ADANA’DA YAŞANIR" 

Ankara’da düzenlenen ‘Adana Tanıtım Günleri’ etkinliğinde konuşan Bakan Kirişçi, Adana’nın tarımsal potansiyelinin çok yüksek olduğunu aktardı. Adana’nın potansiyelini ileri taşımakla görevli olduklarını belirten Kirişçi, su ürünleri konusunda sahip olunan potansiyeli ihracata ve üretime dönüştürmek istediklerini açıkladı. Bakan Kirişçi İmamoğlu Ovası projelerinin olduğunu ve bu proje sayesinde toprağın su ile buluşmasının ardından daha iyi bir üretim ve verim elde edeceklerini vurguladı. Vahit Kirişçi “Adana, Adana’da yaşanır” diyerek sözlerini sonlandırdı. 

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