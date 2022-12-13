Bakan Koca’nın açıklamaları umut oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Meclis Genel Kurulu’nda Bakanlığın bütçe görüşmelerinde, “Hastalarımızı biz ilaçsız bırakmayız. Sorunu en kısa sürede çözeceğiz" açıklaması eczacıları ve hastaları umutlandırdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bütçe görüşmelerinde uzun zamandır gündemde olan ve çözülemeyen ilaç probleminin tez zamanda çözüleceğini açıkladı. Bakan Koca, "Piyasada eksikliği hissedilen ilaçlar olduğunu inkâr edemeyiz. Sorunun farkındayız ve çözümümüz var. Müsterih olunuz. Hastalarımızı biz ilaçsız bırakmayız. Sorunu en kısa sürede çözeceğiz" dedi.

Yapılan açıklama eczacıları ve hastaları ilaç sorunun çözümüne karşı umutlandırırken konu hakkında görüşlerine başvurduğumuz Eczacı Hilmi Şener şöyle konuştu: “Piyasada yaşanan ilaç sıkıntısından dolayı hasta ve hasta yakınlarına karşı biz eczacılar mahcup oluyor. Nöbetçi kaldığımız günler vatandaşlara biz açıklama yapmak zorunda kalıyoruz. Özellikle kronik hastalıkların ilaçları, kanser, tansiyon, Koah hastalığı gibi hastalıkların ilaçları bulunmuyor. Çocuk hastaların önemli ilaçları da bulunmayan ilaçların arasında yer alıyor. Sayın Bakanın açıklamaları eczacılar ve hastalar için sevindirici bir haber. Bize göre bu sorunun çözümü ilaç alımında yapılan kur fiyatının üç ay gibi sürelerde düzenlenmesi şeklinde olur” dedi.

“YILDA BİR DÜZENLEME OLMAMALI”

İlaç sanayinde döviz kuru düzenlenmesinin yılda bir değil de üç dört ayda bir olmasını talep eden Şener, “İlaç sanayisine döviz kuru düzenlemesi yapılmalı kanser, tansiyon ve kalp ilaçları piyasada bulunmuyor. Bu ilaçların olmaması hastalar için çok büyük sıkıntı çünkü hepsi raporlu düzenli kullanılması gereken ilaçlar. Yasada düzenlemeye gidilip, ilaç sanayinde döviz kurunu senede bir yerine üç dört ay süre ile düzenlenmesi gerekli. Bu giderlerle çok zorlanıyoruz. Eczacıların bu mesleği yapması, ayakta kalması gün geçtikçe zorlaşıyor. Bize göre bu sorunun çözümü kurun artışı ve üç ayda bir kur düzenlemesi olacaktır” diye konuştu.

“SORUMLUSU BİZ DEĞİLİZ”

Şener, “Firmalar düşük kurla ilaç vermiyor. Her sene maalesef kur artışı ve yılda bir güncellemenin yüzünden aynı şeyi konuşuyor. Yerli üretim ilaçlarımızın da ham maddesi kura bağlı olduğu için orda da sorun yaşanıyor. Cam şişe fiyatları çok arttığı için sanayici şurup şişesi bulamadığını söyleniyor. Girdi maliyetlerinin artması ilaç sektörünü zor duruma sokuyor. Bu sorunlarla biz muhatap oluyoruz. İlaç temini yapamayınca çok üzülüyoruz. Nöbetçi olduğumuz gün neredeyse bütün hastalar bunun acısını bizden çıkarıyor. İlaç yokluğunun sorumlusu biz değiliz” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞ TEPKİSİNİ BİZE GÖSTERİYOR”

Yapılacak düzenlemenin hem eczacıları hem de vatandaşları mutlu edeceğini vurgulayan Şener, “Eczacılar olarak nöbetçi eczane olmaya çekiyoruz. İlaç olmaması bizlerde ciddi sıkıntı ve üzüntüye neden oluyor. İlaca ‘Yok’ demenin, o an hasta yakınlarını ve hastaları buradan ‘İlaçsız’ göndermenin sıkıntısını ve üzüntüsünü yaşıyor. Biran önce Sayın Bakanın da dediği gibi sorunlar çözülüp artık vatandaşımızın mağduriyeti giderilmeli. İlaç fiyatı arttıkça eczacı kazanmıyor. Birde bu kademe artışlarından dolayı vatandaşın ödediği fiyat farkları artıyor. Bu fiyat farklarının artması ve ödeme listesinden çıkarılan ilaçlarında varlığı vatandaşı gerçekten çok mağdur ediyor. Bu mağduriyet bize yansıyor. Vatandaş tepkisini eczacıya gösteriyor. Eczacı bu zamların sorumlusu değil. Arada biz kalıyoruz” dedi.

Faruk Gökyurt/ İLKSAYFA-