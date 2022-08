Bakan Kurum: Her İstanbulluya en az 1 metrekare yeşil alan demiştik. Bugün bu hedefin çok üzerindeyiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Her İstanbulluya en az 1 metrekare yeşil alan demiştik. Bugün bu hedefin çok üzerindeyiz." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, her İstanbulluya en az 1 metrekare yeşil alan sözü verdiklerini belirterek, "Bugün bu hedefin çok üzerindeyiz. Tam 18 milyon 241 bin metrekare büyüklüğünde 46 millet bahçesi projemizin inşasına devam ediyoruz. Bugün 2,5 milyon metrekare büyüklüğündeki 13 millet bahçemizin yapımını tamamladık." dedi.

Bakan Kurum, Bağcılar Sancaktepe Mahallesi Yürüyüş Yolu Caddesi'nde esnaf ziyaretinin ardından Bağcılar Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Kurum, bugün İstanbul'un emin ellerde olmadığını ifade ederek, İstanbul'da 25 yıldır hizmet üstüne hizmet, eser üstüne eser üreten bir anlayışın bulunduğunu, 25 yıldaki tüm kazanımların hoyratça harcandığını dile getirdi.

"Bu hoyratlık aslında yıllar yılı hor görülmüş, ötekileştirilmiş milletimizin 1994'te başlayan büyük Türkiye yürüyüşünü durdurma girişimidir." diyen Kurum, şunları söyledi:

"Bu aziz şehirde ehliyetin yerini liyakatsizlik almıştır. Azmin yerine ihtiraslar geçmiştir. Başarının yerini beceriksizlik almıştır. Eser yerine algı, hizmet yerine yalan, proje yerine bahane üretilmektedir. Sosyal belediyeciliğin esamesi okunmazken CHP usulü sosyal medya belediyeciliği ortaya çıkmıştır. Bu millet, film yapanlarla eser yapanları bundan önce ayırmıştır, bugün ayırmıştır, inşallah bundan sonra da ayırmaya devam edecektir. Bu millet film yapanlara değil, eser yapanlara prim verir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bizim davamız, senlik benlik davası değil, memlekete hizmet davasıdır." sözlerini hatırlatan Kurum, İstanbullular için 1994 ruhuyla ve ilk günkü aşkla çalıştıklarını vurguladı.

"46 millet bahçesi projemizin inşasına devam ediyoruz"

Bakanlık olarak İstanbul'un en önemli ihtiyacı yeşil alan konusunu ilk sıraya aldıklarına dikkati çeken Kurum, şunları ifade etti:

"Her İstanbulluya en az 1 metrekare yeşil alan demiştik. Bugün bu hedefin çok üzerindeyiz. Tam 18 milyon 241 bin metrekare büyüklüğünde 46 millet bahçesi projemizin inşasına devam ediyoruz. Bugün 2,5 milyon metrekare büyüklüğündeki 13 millet bahçemizin yapımını tamamladık. Tabii bir yandan da şehrin sağlıksız, güvensiz konutlarını dönüştürüyoruz. İstanbul'umuzun her ilçesinde, hemen hemen her mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ediyoruz."

Bağcılar'daki çalışmalar

Bağcılar’da 62 bin metrekare büyüklüğündeki Sevgi Ormanı Millet Bahçesi çalışmalarını başlattıklarını, çocuk oyun alanlarıyla, millet kıraathanesiyle, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla, spor sahaları ve piknik alanlarıyla Bağcılar'a geniş bir nefes alanı kazandıracaklarının bilgisini veren Kurum, millet bahçesine 2 bin 500 ağaç dikeceklerini söyledi.

Bağcılar için 8 müjdelerinin bulunduğunu belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Bağcılar, kentsel dönüşümün önemli bir merkezidir. Şu anda halihazırda Bağcılar'da 10 noktada dönüşüme devam ediyoruz. Bağcılar'daki Albayrak ve Efe Demircan siteleri gibi alanlarda yaşanan sorunları biliyoruz, bir an önce sorun olan tüm sitelerde de dönüşüme belediyemizle birlikte başlıyoruz. Bağcılar'da şu anda yeşil alan ilan edilen imara kapalı alanlarımız var. Şu anda Esenler-Bağcılar sınırına çok yakın bir alanda, 300'ü Bağcılar'a ait 600 rezerv konutumuzu inşa ettik. Bağcılar için hedeflediğimiz 1000 rezerv konutun 300'ünü de böylece tamamlamış olduk. Bu 300 konutu, Bağcılar'da evi veya iş yeri donatı alanında kalan vatandaşlarımıza vereceğiz. Boşalan alanlardaki yapıları da hızlıca yıkacak, yerine yeni bina yapmayacağız. Parklar, yeşil alanlar üreteceğiz."

Kurum, "Bağcılar, nüfusu hızla artan bir ilçemiz, dolayısıyla konut ihtiyacı her geçen gün yükseliyor. Sayısını Cumhurbaşkanı'mız müjdeleyecek ama ben şu kadarının müjdesini vereyim. İnşallah Bağcılar'a hem kira fiyatlarını düşürecek hem de Bağcılar'daki emekli, engelli, dar gelirli, genç ve yeni evli kardeşlerimizi ev sahibi yapmak için yeni sosyal konutlarımızı armağan edeceğiz. Tüm piknik alanlarımızı da çevre düzenlemesi yaparak daha kullanılabilir hale getireceğiz." diye konuştu.

Bağcılar'da yürütecekleri diğer çalışmalarla ilgili de bilgi veren Bakan Kurum, "Sporcularımız için içerisinde her türlü imkanın yer alacağı şöyle büyük, geniş bir antrenman sahasını yapıyoruz. İller Bankamız eliyle yeni parklar, kreşler için finansal destek vermeye başladık, daha fazlasını da yapmaya söz veriyoruz. Şu anda Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele veren kadın futbol takımımızı ve ampute futbol takımımızı da ayrıca tebrik ediyorum. Takımlarımızın her türlü ihtiyacında yanındayız. Bağcılar'a yeni engelli bakımevleri yapmaya başladık, şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. Bağcılar'a çağın bütün teknolojilerini içinde barındıran, kantiniyle, kitaplarıyla, okuma salonlarıyla, yeşil alanlarıyla, dinlenme alanlarıyla 22 tane park kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bağcılar'da son seçimde 278 bin vatandaşın AK Parti'ye oy verdiğini ve AK Parti'nin ilçede 120 bin üyesinin bulunduğunu aktaran Bakan Kurum, 200 bin üye sayısına ulaşmalarının gerektiğini dile getirdi.

Bakan Kurum, "Bunun için de kapı kapı gezip bu müjdelerimizi vatandaşımıza anlatacağız. Çok çalışacağız çünkü artık önümüzde Türkiye'nin en önemli kavşak noktası var. 2023 seçimleri var. İnşallah bu can bu tende durdukça biz de Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu davanın bir neferi olmaya, milletimiz için üretmeye, gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." dedi.