Bakan Kurum’dan Çetin’e Tam Destek

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ederek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ederek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Pursaklar’da büyük bir değişim ve dönüşüme imza atan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Bakan Kurum’a hayata geçirilen, yapımı devam eden ve yapımı planlanan projeler hakkında bilgiler verdi.

PROJELERE DESTEK İSTEDİ

Başkan Ertuğrul Çetin beraberindeki heyetle birlikte ilçede hayata geçirilen ve yapımına devam eden projelerle ilgili gerçekleştirdiği sunumun ardından, Bakan Kurum’la görüş alış verişinde bulunarak, yeni yatırımlar için destek istedi.

SUNUM GERÇEKLEŞTİRDİ

Gerçekleştirilen ziyarete yönelik değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum Beyefendiye, ilçemizde yaptığımız çalışmalar hakkında sunum yaptık. Desteği ile her zaman yanımızda olan Değerli Bakanımıza ilçemiz adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

