Bakan Kurum’dan tam destek 

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti. Acar Bakan Kurum’a ilçedeki çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

Ziyarete Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Cumhur İttifakı Kızılcahamam İlçe Başkanları’da katıldı. Süleyman Acar ilçede hayata geçirilen ve yapımına devam eden projelerle ilgili gerçekleştirdiği sunumun ardından, Bakan Kurum’la görüş alış verişinde bulunarak, yeni yatırımlar hakkında istişarelerde bulundular.

KASAPLAR ÇARŞISI İNŞA EDİLİYOR

Gerçekleştirilen ziyarete yönelik değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Süleyman Acar; ‘‘Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Hemşerimiz Sayın Murat Kurum Beyefendiye, ilçemizde yaptığımız çalışmalar hakkında sunum yaptık. Desteği ile her zaman yanımızda olan Değerli Bakanımıza ilçemiz adına çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Bakan Kurum Sosyal Medya hesabından yaptığı paylaşımda; Kızılcahamam’da geçen yıl çıkan yangında hasar gören Tarihi Kasaplar Çarşısı’nı aslına uygun bir şekilde yeniden inşa ediyoruz. Kızılcahamam Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, Cumhur İttifakı İlçe Başkanlarımızla çalışmalardaki son durumu, ilçemizdeki projeleri konuştuk dedi.

