Bakan Murat Kurum: İklim değişikliğine uyum için en önemli adım Erken Uyarı Sistemlerini en yüksek noktaya taşımaktır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçen yıl ilk defa hava tahmini ve erken uyarılarda yüzde 92'nin üzerinde tutarlılık oranına ulaşma başarısını, tüm Meteoroloji Genel Müdürlüğü ekibiyle birlikte yakalandıklarını bildirdi.

Bakanlık Konferans Salonu'nda "Erken Uyarı ve Erken Eylem, Afet Riskinin Azaltılması için Hidrometeoroloji ve İklim Bilgileri" temalı Dünya Meteoroloji Günü programı düzenlendi.

Bakan Murat Kurum ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlığın hizmet binasındaki fuaye alanında, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Erken Uyarı, Erken Eylem" temalı fotoğraf yarışmasına katılan 38 eserin sunulduğu serginin açılışını yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, açılış konuşmaları öncesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü Korosu tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Bakan Kurum, programın açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla bir süre önce Bakanlık bünyesine katılan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, mazisi bir asra dayanan, Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olduğunu söyledi.

İklim değişikliği ile mücadelenin Yeşil Kalkınma Devrimi ve 2053 Net Sıfır Emisyon hedeflerine ulaşma yolculuğunda Genel Müdürlüğün Bakanlığa ve Türkiye'ye çok büyük katkılar sağlayacağını söyledi.

Genel Müdürlüğün yönetimi ve personeli ile daha önce buluşarak, bir araya geldiklerini belirten Kurum, "Bir kere daha, mesai arkadaşlarıma, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak ailemize hoş geldiniz demek istiyorum." şeklinde konuştu.

"Bilimsel çalışmalar Türkiye'nin geleceği açısından hayati bir önem arz ediyor"

Bakan Kurum, dünyanın, iklim değişikliğinin ağır sonuçları ile karşı karşıya bulunduğunu, bu durumdan dünya üzerindeki canlı-cansız tüm varlıkların derinden etkilendiğini belirterek "Özellikle medeniyetimizin sembolleri olan şehirlerimiz, sıcak hava dalgaları, kuraklık, su stresi gibi iklim değişikliğinden kaynaklı pek çok meteorolojik krizle mücadele ediyor." dedi.

"Akdeniz havzasında bulunan cennet vatanımız da küresel iklim değişikliğinden derin bir şekilde etkilenmekte ve bu krizden kaynaklı olarak büyük riskler taşımaktadır. Ne yazık ki geçtiğimiz yıl yaşadığımız afetler bu riski gözler önüne sermiştir." diyen Bakan Kurum, Türkiye'nin tarihi sorumluluğu bulunmamasına rağmen bütün uluslararası çalışmalara taraf olduğunu, iklim değişikliğiyle mücadelede üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiğini belirtti. Kurum, şunları söyledi:

"Krizi tetikleyen sebepleri ortadan kaldırmak ve afetleri bilimsel çalışmalarla erken fark edebilmek çok büyük önem taşıyor. İklim değişikliğinin sebep olduğu olumsuz sonuçları ancak enerji, tarım, sanayi, ulaştırma ve yapı sektörlerinde hızlı, iyi planlanmış ve geniş kapsamlı, eş zamanlı bir dönüşümle önleyebiliriz. İkinci olarak yapılması gereken ise meteorolojik afetlerden, yaşadığımız bu ağır sonuçlardan mümkün olduğu kadar erken haber alıp tedbirleri almaktır. Bu anlamda Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün faaliyetlerinin, bilimsel çalışmalarının ülkemizin geleceği açısından hayati bir önem arz ettiğini ifade etmek istiyorum."

İnsanoğlunun var olduğu ilk günden beri gökyüzü ile derin bir irtibat içinde olduğunu, bunu bazen merak, bazen korku duygusundan kaynaklı olduğunu, ancak tarım devrimiyle hava durumu, insanlığın geleceğine dair büyük bir önem arz etmeye başladığını, ürünleri ekmek ve hasat etmek için mevsim bilgisine, hava bilgisine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

"Son 50 yılda hava, iklim veya su ile bağlantılı 11 binden fazla afet kayıtlara geçti"

Dünya Meteoroloji Örgütünün de bu yılın temasını "Erken Uyarı ve Erken Eylem" olarak belirlediğini, bu temanın, hem iklim değişikliğine hem de artan afetlere dikkati çekmek, erken uyarının önemini ortaya koyabilmek, insanın hayatını ve hayat kaynaklarını aşırı meteorolojik olaylardan korumayı hedeflediğini belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Dünya Meteoroloji Örgütü, Hava, İklim ve Su Ekstremlerinden Kaynaklanan Ölümler ve Ekonomik Kayıplar Atlası Raporu'na göre, son 50 yılda neredeyse her gün hava, iklim veya su ile bağlantılı en az bir afet meydana gelmiştir. Yine son 50 yılda hava, iklim veya su ile bağlantılı 11 binden fazla afet kayıtlara geçmiş ve 2 milyonun üzerinde can kaybı ile 3,64 trilyon ABD doları ekonomik kayba yol açmıştır. Afet sayıları, iklim değişikliği, kuvvetli hava olayları nedeniyle 5 kat artarken, can kayıpları erken uyarılardaki gelişmelerle birlikte 3 kat azalmıştır. İklim değişikliğine uyum için de en önemli adım Erken Uyarı Sistemlerini en yüksek noktaya taşımaktır.

Ben buradan vatandaşlarımıza da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ülke olarak her geçen gün çok daha fazla kuvvetli meteorolojik hadise ile karşı karşıya kalıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz gerekli çalışmalarını tamamladı ve vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu meteorolojik mobil erken uyarı sistemlerini kurdu. Meteorolojik uyarıların vatandaşımız tarafından daha kolay anlaşılması için, Avrupa ülkeleri tarafından da kullanılmakta olan, renk kodlu uyarılara geçtik. MeteoUyarı sistemini devreye aldık. Buna göre, yeşil uyarı, meteorolojik tehlikenin olmadığını ifade ediyor. 'Sarı, hava durumu tehlikeli olabilir. Turuncu, hava durumu tehlikeli, Kırmızı ise hava durumu çok tehlikeli' anlamına geliyor. Bu erken uyarı sistemini, yağış öncesi ve sonrasında yapmamız gerekenleri bir alışkanlık, bir kültür haline hep birlikte getirelim diyorum. Kendimizi ve sevdiklerimizi afetlere karşı erkenden muhafaza edelim diyorum. Bunları uygulamayı cep telefonlarınıza indirebiliyorsunuz."

"Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi veri modelini baz alıyoruz"

Murat Kurum, geçen birkaç ay içerisinde başta İstanbul olmak üzere, Türkiye'nin birçok bölgesinde son yılların en yoğun kar yağışları görüldüğünü, yağışlar başlamadan önce "turuncu” renkte alarm seviyesi verilerek olası aksaklıklara karşı önlemler alındığını anlattı. Alarmın bu seviyedeki tespiti ve kar yağışının yoğun olacağının ortaya konmasındaki başarısıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğünün çok büyük krizlerin önüne geçilmesini sağladığını dile getiren Kurum, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz ile şehirlerimizin iş birliğini çok önemsiyoruz. Dünyanın en gelişmiş hava tahmin standartlarına sahip olan ve ülkemizin de üyesi olduğu Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi aylık tahmin modeli veri ve ürünlerini baz alarak, çalışmalarımızı yürütüyoruz. 81 şehrimiz için saatlik, günlük, 5 günlük, haftalık, aylık ve mevsimlik tahminler ile tüm ilçelerimizin günlük ve 5 günlük hava tahminlerini yayınlıyoruz."

Kurum, Türkiye'nin en büyük gelir kalemlerinden birisi olan turizmin planlanmasına, tahminler ile turizme katkı sunduklarını, karayolları, kayak merkezleri, stadyumlar gibi alanlara ilişkin de özel çalışmalar yürüttüklerini aktardı. Hava kirliliğine neden olan enverziyon, toz taşınımı gibi hadiseleri de yakından takip ettiklerine dikkati çeken Kurum, sıcaklık, soğuma, yağış miktarı, kuraklık ve buharlaşma analizlerini de güncel bir şekilde paylaştıklarını vurguladı. Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çevreden şehirciliğe, turizmden tarıma, ulaşımdan savunmaya ve spordan sağlığa kadar tüm sektörlere yönelik meteoroloji hizmetlerini 7/24 çalışma esasıyla üretiyoruz. 2021 yılında ilk defa hava tahmini ve erken uyarılarda yüzde 92'nin üzerinde tutarlılık oranına ulaşma başarısını tüm ekibimizle birlikte yakaladık. Bu oranla Türkiye hava tahmini alanında dünyada ilk onda yer alırken, bölgesinde de liderliğini sürdürmektedir. Şüphe yok ki bu başarı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan altyapı projeleriyle, teknolojik yatırımlarla ve sayısı 30’dan 2050’ye çıkartılan gözlem istasyonu sayısıyla yakalanmıştır. Büyük bir liderliğin, büyük bir vizyonun sonucudur."

Bu başarıya imza atan bütün Meteoroloji çalışanlarına "Dünya Meteoroloji Günü"nü kutlayan Bakan Kurum, "İnşallah hep birlikte Türkiye’yi Yeşil Kalkınma Devrimi’nin lider ülkesi, rol modeli ve lokomotif gücü yapana kadar çalışmalarımızı aşkla, azimle, kararlılıkla beraber yürüteceğiz." dedi.

"Modern gözlem sistemlerimiz vasıtasıyla atmosferi 7/24 izlemekteyiz"

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Genel Müdürlüğün 1937'den bugüne Türkiye'de meteorolojik gözlem ve tahminlerin yapılmasından ve hayatın her alanında ihtiyaç duyulan meteorolojik hizmetlerin sunulmasından sorumlu kamu kuruluşu olduğunu söyledi.

Öncelikli amacın meteorolojik gözlem ve tahminleri zamanında, doğru ve güvenilir bir şekilde yapmak ve halkın hayat standartlarını artırmak, şiddetli hava olayları sebebiyle oluşabilecek can ve mal kayıplarını en aza indirmek olduğunu belirten Coşkun, ülke genelinde yer alan 2 bin 50 adet gözlem sistemi ve 3 bin personel ile 7 gün 24 saat hizmet verildiğini ifade etti. Coşkun, kurumun gözlem sistemlerinden elde ettiği meteorolojik verileri, ülkenin iklimini izlediğini ve bu bilgileri aylık, mevsimlik ve yıllık olarak raporlayarak kamuoyu ile paylaştığını dile getirdi.

Değişen iklim şartları ve küresel ısınmanın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de başta kuraklık, sel ve orman yangınları olmak üzere meteorolojik karakterli afetlerin daha sık meydana gelmesine ve ciddi can ve mal kayıplarına neden olduğuna işaret eden Coşkun, şunları kaydetti:

"Can ve mal kayıplarının önlenmesi için meteoroloji radarları ve diğer sistemlerimizden elde ettiğimiz bilgiler kullanılarak kısa süreli tahmin ve erken uyarılar hazırlamakta, bu uyarılarla muhtemel afetlere karşı tedbir alınmasına katkı sağlamaktayız. Ülke sathında yer alan modern gözlem sistemlerimiz vasıtasıyla atmosferi 7/24 izlemekteyiz. Atmosferden derlediğimiz her bir veri sayısal modeller ile anlık, saatlik, haftalık, mevsimlik hava tahmin raporuna dönüştürülüyor. Alınan verilere göre bölgesel veya yerel erken uyarılar yapılıyor. 2021 yılında 539 meteorolojik uyarı yayınlanmıştır. Ayrıca, orman yangınları erken uyarı sistemimizle de orman yangınları için erken uyarılar yayınlamaktayız. Bütün uyarılarımız 81 il valimizden kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımızdan muhtarlarımıza, Çevre ve Şehircilik İl müdürlerimizden AFAD yetkililerine, Ziraat Odası başkanlarından Tarım Orman İl müdürlerine, çiftçilerimizden denizcilerimize, balıkçılarımıza kadar yaklaşık 60 bin yetkiliye SMS vasıtasıyla iletilmektedir. MGM ailesi olarak ülkemize hizmet etmek en büyük gururumuz ve hedefimizdir. Fedakar personeli olmak üzere tüm meteoroloji camiasının Dünya Meteoroloji Gününü kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a yol göstericiliği, destekleri ve liderliği için şükranlarımı ve saygılarımı arz ediyorum."

Meteoroloji Editörlerine Meteoroloji Günü'nde plaket

Programa, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ankara Valisi Vasip Şahin, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şükrü Karatepe de katıldı.

Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Peteri Taalas da video konferans ile programda bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce düzenlenen fotoğraf yarışmasının birincisi Mustafa Demirbaş, ikincisi İsa Cida, üçüncüsü Mustafa Öztemiz'e ödüllerini Bakan Murat Kurum ve Hulusi Akar takdim etti. İki Bakan, ayrıca Meteoroloji Günü dolayısıyla haber kanalların meteoroloji editörleri Bünyamin Sürmeli, Esra Bahyan, Gökhan Abur, Dilek Çalışkan, Eldebiran Ayan, Hüseyin Öztel, Ezgi Gözeger'e de plaket sundu.