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Bakan Soylu'dan cemevi provokasyonu hakkında yeni açıklama

Ankara'da cemevlerine saldırı soruşturmasında gözaltına alınan Ahmet Ozan K. tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soylu, cemevi saldırılarıyla ilgili, "Eski Türkiye'nin ayak izleri" ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu'dan cemevi provokasyonu hakkında yeni açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da cemevlerine yönelik saldırı hakkında açıklama yaptı. Soylu, "Bu, eski Türkiye'nin ayak izleridir" dedi.

Bakan Soylu, soruşturmanın devam ettiğini de sözlerine ekledi. Soylu'nun açıklaması şöyle: 

"Bu tip olaylarda kendini deliye verenler ortaya çıkıyor. Bu deliler nasıl oluyor da ben -10 yıldır Ankara'dayım, 10 yıldır bu 3 adrese gidemem- nasıl İzmir'den geliyor da bu 3 adrese gidiyor. 

Biz buradaki çapağı bulacağız, kimse merak etmesin"

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerinde Alevi Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile cemevine yönelik eylemlerle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler A.O.K, Ç.C.B. ve B.G, Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren zanlılar, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Burada sorgulanan şüphelilerden saldırıları gerçekleştirdiği tespit edilen A.O.K. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise konutunu terk etmeme şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Ankara'da 30 Temmuz'da Alevi STK'leri ile cemevine saldırı düzenlenmişti. Aracıyla Eskişehir'e kaçmak isteyen şüpheli A.O.K, Ankara'ya 70 kilometre uzaklıkta yolda yakalanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine A.O.K. ile irtibatlı oldukları belirlenen Ç.C.B. ve B.G. de gözaltına alınmıştı.

"ÖRGÜT BAĞLANTISI VAR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 cemevine yönelik saldırıyla ilgili "Örgüt bağlantısı var. Yakında açıklayacağız" demişti.

Ahmet Ozan K. (24), geçen cumartesi akşam saatlerinde Çankaya ve Mamak ilçelerindeki 3 ayrı noktada cemevlerine saldırı düzenledi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda Ahmet Ozan K., içeride oturanların üzerine sandalye fırlattı, bir kadını da kesici aletle yaralayarak kaçtı. Eskişehir'e giderken polis tarafından yakalanan Ahmet Ozan K. ile birlikte yakın arkadaşı Çağdaş Can B. ve B.G. gözaltına alındı. Ahmet Ozan K.'nın, saldırıdan önce Eskişehir'de Çağdaş Can B. ile buluştuğu, ardından Ankara'ya gelip olayı gerçekleştirildiği öğrenildi. Çağdaş Can B.'nin, geçmiş dönemlerde Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP/C) Dev-Yol Devrimci Hareket terör örgütünün açık alan yapılanması Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD) faaliyetlerine ilişkin kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, emniyette işlemleri süren şüphelilerin bağlantılarını araştırmaya devam ediyor. Şüpheliler, işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edildi. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Cemevlerine saldıranların örgüt bağlantısı var. Yakında açıklayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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