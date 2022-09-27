Balâ Şampiyonaya Ev Sahipliği Yaptı

Başkent Ankara 10 yıl aradan sonra ilk kez bir motosiklet şampiyonasına ev sahipliği yaptı. Balâ’nın Beynam bölgesinde hazırlanan özel parkurda ‘Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’ düzenlendi.

Spora ve sporcuya verdiği desteği aralıksız sürdüren ABB, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 87 motor tutkununa ve yakınlarına lojistik destek de sağladı. Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen ‘Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nın üçüncü ayak yarışları 24-25 Eylül tarihlerinde Balâ’da yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle ve Başkent Motosiklet Sporları Kulübü’nün organizasyonuyla gerçekleşen şampiyonada, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 87 sporcu kupa için mücadele etti.

KIYASIYA MÜCADELE

Balâ’nın Beynam bölgesinde ABB tarafından hazırlanan ve zorlu parkurlardan oluşan parkurda, sporcuların hem rakipleriyle hem de doğayla olan kıyasıya mücadelesi izleyenlerin keyifli bir gün geçirmelerine neden oldu. 10 yıl aradan sonra ilk kez bir motosiklet şampiyonasına ev sahipliği yapan Başkentte, adrenalin ve doğa tutkunu yarışçılar vadi ve patikalardan oluşan etaplarda kaya, çamur ve dik rampa geçişleri gibi doğal engellerle mücadele etti.

KUPA TÖRENİ

Yarışlar; EnduroGP, E1, E2, E3, EB, EC, Gençler, Veteranlar ve Kadınlar (1 Tur) kategorisinde, ATV branşında ise ATVGP, S1, S2 ve İki Çeker sınıflarında yapıldı. En hızlı sporcuların sıralandığı Enduro GP’de Bayram Uysal, ATV GP’de ise Osman Fırat ilk sırayı elde etti. Yarışlarda dereceye girenlere kupa ve hediyeleri düzenlenen ödül töreniyle takdim edildi. Sporcuların hem rakipleriyle hem de doğayla olan kıyasıya mücadelesi düzenlenen kupa töreniyle son buldu.