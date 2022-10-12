Balkanların kalbi Sincan’da attı

Sincan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi Ankara Anadolu Balkan Spor Kulübü Dayanışma Gecesine ev sahipliği yaptı.

Sincan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde Ankara Anadolu Balkan Spor Kulübü Dayanışma Gecesine ev sahipliği yaptı. Programa AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (BİSAV) Başkanı Yüksel Özkale, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu ile sporcu ve aileleri katıldı.

HEDEFLERİ ULUSLARARASI YARIŞLAR

BİSAV Başkanı Yüksel Özkale, “Güzel kupalar aldık. Çalışmalar yaptık. Başarılarımız artarak devam edecek. Özellikle eğitimi çok önemsiyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz hayatı yeni öğreniyor. Kaybetmeyi de kazanmayı da öğretmeliyiz. Çok yetenekli çocuklarımız var. Bir kısmı şu anda Sincan Belediyesi Spor Kulübü'nde. Büyümek, ülkemizi uluslararası yarışlarda en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Özkale, desteklerinden dolayı Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a da teşekkür etti.

DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ise konuşmasında kültür, sanat, spor gibi her alanda gençlere destek vermeye devam edeceklerini vurguladı. BİSAV Başkanı Yüksel Özkale'nin protokol üyeleri ve sporculara plaket takdiminin ardından etkinlik sona erdi.

