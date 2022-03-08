Baltalı Hano kimdir? Türkiye’nin ilk kadın kabadayısı...

İstanbul’un hatta Türkiye’nin ilk kadın mafyası olan Hanzade’nin namı diğer Baltalı Hano’nun hikayesini sizler için hazırladık. Türkiye’nin ilk kadın mafyası kimdir? Baltalı Hano kimdir? gelin birlikte bakalım…

Hanzade’nin namı diğer Baltalı Hano’nun annesi ve babası çiftçi bir aileydi. Hanzade’nin çocukluk dönemi fakirlik ve sefalet içinde geçti. İlkokulu bitirip, ortaokulu okumadı. Ailesiyle birlikte çiftçilik yapmaya başladı. Hanzade, babasıyla pazarları dolaşıp, ürettiklerini satmaya çalışırlardı. Hanzade’nin küçük yaşına rağmen babasının ısrarları sonucu devrin zenginlerinden birinin oğluyla evlendirildi. İlk başlarda kocasını istemese de zamanla ondan bir çocuk dünyaya getirdi.

Evladı 6 yaşlarındayken kocası vefat etti ve o dönemde oldukça bilinen zengin bir kadına dönüştü. 19. yüzyılda Hanzade’nin servetini duyan kabadayıların büyük bir bölümü onunla evlenmek istedi. Bunlardan biride devrin ileri gelen kabadayılarından Solak Ligor idi. Aradan belli zaman geçtikten sonra Hanzade’nin Solak Ligor’la bir ilişkisi başladı.

Hanzade 12 yaşındaki oğlunun bir gün eve gelmediğini fark edince onu aramadık sokak, girmedik delik bırakmasa da çoğu arama girişimleri Solak Ligor tarafından engellendi. Bir müddet sonra bu engellemelerin üzerine sevgilisi Solak Ligor’dan şüphelenmeye başladı.

Erkek kılığına giren Hanzade bütün gün sevgilisi Solak Ligor’u takip etmeye başladı. Kimi zaman haraç aldığını görüyor, kimi zaman kavga ettiğini. En son gece yarısı hamama girdiğini gördü ve peşinden girdi. Kapı açılır açılmaz oğlunun Hamamda “hamam oğlanı” olarak zorla çalıştırıldığını gördü ve deliye döndü. Hanzade’nin Baltalı Hano’ya dönüşmesi tamda bu anda yaşandı. Baltalı Hano, hamamda odunları yarmak için duran baltayı kaptığı gibi o an hamamda bulunan 21 erkeği balta ile tek tek öldürdü.

Birkaç güne bütün İstanbul Hano’yu öğrenmişti. Dönemin iç isyanları ve dış savaşları Hano’nun yakalanması için başlatılan çalışmaları engelliyordu. Bir sene kadar bütün semti haraca bağlayan Hano, kendi adamlarını çoktan tutmuştu artık devrin erkek kabadayılarını haraca bile bağlamıştı.

Haracını ödemeyen erkek kabadayıları ise kaçırtıp İstanbul sokaklarında döverek rezil ediyordu. Servetini belki de 100’e katlamıştı. Yaptığı zulümler de bir yere kadardı. Sonunda yakalanarak hapse atıldı fakat bu yeterli değildi. Kurşunla idamına karar verildi ve 17 aylık Baltalı Hano hükümdarlığına son verildi.

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