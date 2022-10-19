‘Bandırma Füze Kulübü’ Gala Yaptı

Bandırma Füze Kulübü filminin Galası Ankara'da yapıldı. Film, 21 Ekim'de tüm Türkiye'de vizyona girecek.

Türkiye'nin uzay yarışına başlangıcını beyaz perdeye taşıyan TRT ortak yapımı "Bandırma Füze Kulübü" filminin Galası Ankara’da gerçekleştirildi. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, “TRT ailesi olarak, kendi gücünün farkında ve yapabileceklerinin idrakinde olan bir neslin yetişmesine katkı sağlayacak bu tarz yapımlara destek olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz” dedi.

5 YILLIK BİR PROJE

Yapımcı Mustafa Uslu, beş yıllık bir proje olan harika bir film yaptıklarını söyleyerek, filme maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür etti. Yönetmen Ömer Faruk Sorak da filmin oyuncularıyla birlikte ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

