Barajlarda alglere karşı ses dalgaları ile mücadele verilecek

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent’e içme suyu sağlayan barajlarda kuraklık nedeniyle artan alglere (siyanobakteri, su yosunu) karşı yeni bir mücadele yöntemi uyguluyor.

Tüm dünyada küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği Ankara’da da etkisini gösteriyor.

Türkiye’de bir ilke daha imza atan ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara barajlarında yaşanan kuraklık nedeniyle artan, koku ve tadı bozarak suyun kalitesini tehdit eden, bazı türleri toksik etkiye sahip ‘algler’ ile “Ultra Ses Sistemi” kullanarak mücadele etmeye başladı.

Kurtboğazı Barajı’nda başlatılan pilot uygulama ile ses cihazı kullanılarak istenilen frekansta ses dalgaları oluşturan ASKİ Genel Müdürlüğü, bu yöntem sayesinde insan ve çevre sağlığına zarar veren mavi-yeşil alglerin artışını engellemeyi başardı.

ÇEVRE DOSTU SES SİSTEMİ İLE ALGLERLE MÜCADELE ETKİLİ SONUÇ VERİYOR

Başkentlilere kaliteli ve temiz içme suyu sağlamak için barajlarda düzenli olarak algisit uygulaması gerçekleştiren ASKİ Genel Müdürlüğü şimdi de rekreasyon alanı olarak da kullanılan Kurtboğazı Barajı’nda “Ultra Ses Sistemi”ni devreye sokarak alglerin oluşumunu önlemek amacıyla harekete geçti.

Türkiye’de ilk kez yenilenebilir enerji kullanılarak dizayn edilen çevre dostu sistem; su içinde bulunan balık, yumuşakçalar ve kabuklu canlılara zarar vermeden 0,3-200 khz aralığında ses dalgaları göndererek barajdaki alg kontrolünü sağlıyor. 2 monokristal güneş panelinin 12 volt enerji ürettiği sistem bu sayede kıyıdan bağımsız hareket ederken, her bir platform üzerinde 1 akü, 1 inverter, 1 solar şarj regülatörü ve 2 ultrasonic ses cihazı kontrol paneli yer alıyor. Farklı yönlere ses dalgası gönderebilecek şekilde monte edilen sistem ayrıca 360 derece koruma sağlayarak, 300 metre çapındaki alanı kontrol altında tutabiliyor.

ALG PATLAMASI BALIK ÖLÜMLERİNE DE YOL AÇIYOR

Su Arıtma Dairesi Başkanı Nuri Kali ile Kurtboğazı Barajı’nda kurulan sistemi yerinde inceleyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, yeni yöntem ile alglerin stres altında tutularak büyümelerinin önlendiğini açıkladı.

Su kalitesini artırarak temiz ve sağlıklı suyu Başkentlilere ulaştırdıklarını belirten Öztürk, yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

“Ankara genelinde baraj yüzeylerinde oluşan ve halk dilinde su yosunu denilen alglerin çoğalmasını önlemek amacıyla bir takım çalışmalar yapıyoruz. Çünkü su yosunları çoğaldığı zaman su içindeki canlıların yaşamını ciddi şekilde etkiliyor. Hatta yaşamın yok olmasına sebep oluyor. Ayrıca içme suyu arıtma tesislerimize giden sularda koku ve tat sorunlarına yol açan siyanobakteri kaynaklı olumsuzlukları meydana getiriyor. Tabii arıtma tesislerimizde kullandığımız kimyasallarla bunların önüne geçiyoruz ama bu baraj yüzeylerinde yaptığımız uygulamalar ile en azından daha az kimyasal tüketimi sağlıyoruz. Böylece halkımıza nispeten daha temiz ve sağlıklı su iletiyoruz. Buradaki çalışmanın ana prensibi baraj yüzeyinde bulunan ve güneş enerjisiyle işleyişini sürdüren sistemlerin yaydığı ses dalgalarının su yosunlarını tedirgin etmesi üzerine kurulu. Ses dalgaları alg üremeleri ile ilgili ciddi bir engel teşkil ediyor. Sucul ortamda yaşayan canlılar beslenmek için alglere ihtiyaç duyuyor ancak alg patlaması balık ölümlerine de neden oluyor. Sudaki oksijeni tüketen, suyu kirleten algler aşırı çoğalmaları durumunda insan sağlığını da tehdit ediyor.”

Kurtboğazı Barajı dışında diğer barajlarda da yeni sistemi uygulamayı planladıklarını ve arıtma tesislerinde su kalitesi konusunda önemli sonuçlar aldıklarını belirten Öztürk, “Tesislerimizde üretilen şebeke suyunda koku ve tat problemi oluşmadı. Yapılan çalışmalarda ayrıca kullanılan kimyasal miktarı, benzer çalışmalarda kullanılan kimyasalın 8’de 1’i oranında kaldı. Bu durum oldukça sevindirici” dedi.