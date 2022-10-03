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Barajlardaki su miktarında 2 kat artış

Ankara’ya içme suyu sağlayan 6 baraja gelen su miktarı, son 1 senede önceki yıla göre yaklaşık 2 kat arttı ve su seviyesi 30 Eylül itibarıyla yüzde 34,94'e ulaştı.
Barajlardaki su miktarında 2 kat artış

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, 30 Eylül 2021 ile 30 Eylül 2022 tarihleri arasında kente içme suyu sağlayan barajlara gelen su miktarı, son 12 yılın zirvesine çıktı. 1 yıllık süreçte barajlarda 622 milyon metreküp su depolandı. Bu süreçte şehre verilen su miktarı ise 1 milyon 478 bin 259 metreküp oldu. Önceki yıl ise barajlara gelen su miktarı 357 milyon metreküptü. Eylül 2022 itibarıyla barajlarda doluluk oranı yüzde 34,94. Bunun 26,13'ü aktif (kullanılabilir) durumda. ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Oktay Başkaya, "Barajlarımıza son 1 yılda 622 milyon metreküp su gelmiştir. Bu veri son 12 yıla baktığımız zaman en yüksek seviyedir" dedi.

SEVİYENİN ARTMASI SEVİNDİRİCİ 

Başkaya, küresel ısınma ve iklim değişikliğinden kaynaklı kuraklık sorununun Ankara için önemli tehdit olduğunu ancak son 1 yıl barajlara gelen su seviyesinin sevindirici boyutta olduğunu söyledi. Başkaya, "Geçen yıl barajlarımıza gelen su miktarı 357 milyon metreküptü. Eylül ayı itibari ile 1 milyar 585 milyon kapasiteli barajlarımızdaki doluluk oranımız 555 milyon metreküptür. Bunun yüzdesel oranı ise yüzde 35'tir" diye konuştu.

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4-5 AY DAHA İLERİ GÖTÜREBİLİR 

Ankara'da bulunan barajlarda geçen yıla göre, 181 metreküp daha fazla su olduğunu söyleyen Başkaya, "Bu da geçen seneye göre bizi 4-5 ay daha ileri götürebilir. Önümüzdeki sezon da yağış sezonu olduğu için temennimiz; inşallah barajlarımızın doluluk oranının tekrar artması ve tekrar bir kuraklık yaşamadan önümüzdeki yılı da atlatmak" dedi.

İSRAFTAN KAÇININ UYARISI

Başkaya, Türkiye'nin su fakiri ülke olduğunu kaydederek, "Gerekli tedbirleri almaz, vatandaşlarımız tasarrufta bulunmaz ise önümüzdeki yıllarda su kıtlığı çeken bir ülke konumuna gelmek durumundayız. Su, geçmiş nesillerin bize bir mirası değil gelecek nesillerimizin bize bir emanetidir. Gelecek nesillere bu suyu aktarmak için vatandaşlarımızın tasarrufta bulunmasını temenni etmekteyiz. Halkımızı gerekli israflardan kaçınmaları için uyarıyoruz" diye konuştu.

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