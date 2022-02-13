Başkan Ahmet Hüseyin Gürbüz güven tazeledi

Ankara Matbaacılar Ciltçiler ve Sanatkarları Odası Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda güven tazeleyen mevcut başkan Gürbüz, matbaacılık sektöründe büyük bir iş kaybının yaşandığını belirtti.

Ankara Matbaacılar Ciltçiler ve Sanatkarları Odası Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda mevcut başkan Ahmet Hüseyin Gürbüz, tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkanlığa seçilerek, güven tazeledi.

Ankara Matbaacılar Ciltçiler ve Sanatkarları Odası Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ali İpek Toplantı Salonu’nda (Oda’da) gerçekleştirildi. Genel kurulda ilk olarak Ankara Matbaacılar Ciltçiler ve Sanatkarları Odası Başkanı Ahmet Hüseyin Gürbüz'ün açılış konuşmasının ardından divan teşekkül ettirildi. Divan Başkanlığını ANKESOB Başkan Vekili Muhittin Köksal’ın yaptığı Ankara Matbaacılar Ciltçiler ve Sanatkarları Odası seçimli olağan genel kurulunda Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 2018-2019-2020-2021 yıllarına ilişkin Yönetim ve Denetim Kurulu raporları, bilanço, gelir gider hesapları okunduktan ve müzakereye açıldıktan sonra oybirliğiyle ibra edildi. Yönetim ve Denetim Kurullarının da oybirliğiyle ibra edildiği genel kurulda, yeni dönem çalışma programı ve tahmini bütçe de okunduktan sonra kabul edildi.

Genel kurulda yaptığı konuşmada Oda Başkanı Ahmet Hüseyin Gürbüz, matbaacılık sektörü olarak büyük sorunlarla karşı karşıya kaldıklarına dikkat çekti. Gürbüz, “Matbaacılık sektörü son on yıl içerisinde özellikle de küçük ve orta ölçekli matbaalarımız çok sıkıntılar çekti. Neredeyse ülkemizin her tarafındaki matbaalarımız, yöneticilerinin aldıkları kararlar neticesinde kapılarına kilit vurmak üzereler.

BÜYÜK İŞ KAYBININ YAŞANDIĞI SEKTÖR

Sektörümüzde yaşanan olumsuz gelişmeler sonucunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığında bir dizi görüşmeler yaptık. E faturanın ve arşiv faturanın devreye sokulmasından dolayı ülkemiz genelinde büyük iş kaybına uğrayan matbaacılar adına şimdiki Hazine ve Maliye Bakanımız (o zaman bakan yardımcısıydı) Sayın Nurettin Nebati ile görüşmeler yaptık. Sorunlarımızı anlattık. Taleplerimiz doğrultusunda kendilerine bir dosya sunduk. Anlaşmalı matbaaların kapanmaması adına e faturanın ve arşiv faturanın isteğe bağlı kullanılması, basit usulde kullanılan evrakların anlaşmalı matbaalarda basılması için talepte bulunduk. Gelir İdaresi Başkanlığında yaptığımız görüşmelerde ise arşiv faturanın değerli kağıt kapsamına alınıp anlaşmalı matbaalarda basılması talebimizi ilettik. Matbaa yatırımlarının pahalı yatırımlar olduğunu, işlerin bitmesiyle birlikte çalışanların da işsiz kalacaklarını söyledik. Yaptığımız görüşmelerde arşiv faturanın limitinin 5 bin TL’nin altına inmeyeceğinin sözünü aldık. Ne yazık ki yetkililer bizim sunduğumuz dosyalara, çözüm önerilerimize; ‘bakarız, yaparız, bakana iletiriz’ gibi söylemlerle karşılık verdiler ve hiç bir netice alamadık.

Kağıt fiyatları matbaacıların belini büken diğer önemli bir etken olmuştur. Kağıtta dışa bağımlılığımız çok yüksek seviyede. Sektörde kullanılan kağıdın yüzde 90’ından fazlası ithal edilmekte ve tüm kağıt ürünlerinde tedarik sorunları yaşanmaktadır. Kurlardaki istikrarsızlık bütün sektörlerde olduğu gibi kağıta bağlı matbaacılık sektörünü de olumsuz yönde etkiledi. 2018 yılının ikinci yarısında dövizin aniden yükselişi ile birlikte kağıt tedarikçileri ve ithalatçıları kağıt satmadılar ve bir kağıt krizi ortaya çıktı. Şu an yüksek döviz, yüksek enflasyon ve hammadde sorunu kağıt fiyatlarını da arttırırken iş yaptırmak isteyenler talebi minimum düzeyde tutmakta, bu da matbaacılarımızın boş oturmasına neden olmaktadır. Boyada, kalıpta ve makine ekipmanlarında yaşanan sorunlar da aldı başını gitti. İşin özü; matbaacılık sektörü olarak dışarı bağımlı olduğumuz sürece bu problemlerle hep karşı karşıya olacağız” ifadelerini kullandı.

Dilek ve temenniler bölümünde yapılan konuşmaların ve plaket takdiminin ardından tek listeyle yapılan seçime geçildi. Mevcut Başkan Ahmet Hüseyin Gürbüz, kullanılan geçerli oyların tamamını alarak, yeniden başkanlık görevine seçildi.

Yeniden seçilmesinden dolayı teşekkür konuşması yapan Gürbüz, yönetim ekibiyle birlikte yeni dönemde bekleyen riskler ve fırsatların yanı sıra sektörün mevcut sorunlarının çözümü ve talep ve beklentilerinin karşılanması yönünde süreci kaldıkları yerden dikkatle değerlendirerek çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Gürbüz, “Genel kurulumuza eski oda başkanımız Sayın Ali Kılıç’ın da aralarında bulunduğu katılımdan ve seçimde şahsıma ve yönetimime gösterilen teveccühten dolayı üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca, her konuda bize destek olan ve hep yanımızda olan ANKESOB Başkanı Sayın Mehmet Yiğiner'e, genel kurulumuza katılan meslek odalarımızın başkan ve yöneticilerine, genel kurulumuzu yöneten Divan Başkanımız ANKESOB Başkan Vekili Sayın Muhittin Köksal’a, Bakanlık temsilcilerimize, Yenimahalle İlçe Seçim Kurulunun değerli personeline, emniyet teşkilatımızın mensuplarına ve genel kurulumuzun gerçekleşmesinde büyük emeği olan oda personelimize ve yöneticilerimize de çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Genel kurulumuz hayırlı olsun." diyerek sözlerini tamamladı.

Ankara Matbaacılar Ciltçiler ve Sanatkarları Odası Olağan Genel Kurul Toplantısında seçim sonucunun ardından Ahmet Hüseyin Gürbüz başkanlığındaki oda yönetimi belli oldu. Yönetim Kurulu Asıl Üyeler: Kenan Ünlü, Mustafa Aras, Muzaffer Demirbilek, Kemal Bostancıoğlu, Veli Aktaşoğlu, Murat Ekemen. Denetim Kurulu Asıl Üyeler: Osman Karakurşun, Ferhat Yavuz, Ahmet Mert Akgün.