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Başkan Altınok: Her biriniz bir Türk bayrağısınız

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesinde ücretsiz eğitim veren Tepebaşı Kurs Merkezi’nden 2021-2022 eğitim öğretim döneminde eğitim alan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarı gösteren öğrencilerle birlikte pasta kesti.
Başkan Altınok: Her biriniz bir Türk bayrağısınız

Üniversiteli olmanın heyecanını yaşayan öğrencilerle kurs merkezinin toplantı salonunda bir araya gelen ve onları tek tek tebrik eden Altınok, “Rüzgâr sizi savurmasın. Dalından kopan yaprağı rüzgâr nereye eserse oraya götürür. Sizler devletimizin ve milletimizin geleceğisiniz. Umutlarımız, geleceğimizin garantisisiniz. Her biriniz bir Türk bayrağısınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Üniversite yaşamınızda başarılar diliyorum.” dedi.

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“Siz bizim ışığımızsınız”


Emperyalist güçlerin sosyal medya aracılığıyla gençlere umutsuzluk aşıladığına da dikkati çeken Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sosyal medyadan istifade edin ama o sizden istifade etmesin. Zamanınız önemli. Önceden kartel medya vardı şimdi tekel oldu. Sosyal medya üzerinden tekelleşmiş farklı bir dünya kuruluyor. Kültürümüze, manevi değerimize sahip çıkalım. Kendi değerinden, kültüründen kopan; tarihini bilmeyen milletlerin akıbeti yok olmaktır. Yabancı hayranlığından da uzak duralım. Sizleri çok seviyoruz. Sizler bizim ışığımızsınız.”
Altınok, konuşmasının sonunda öğrenci ve öğretmenlerle birlikte pasta keserken, öğrenci velilerine de selamlarını iletti. 
 

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