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Başkan Altınok, Kösrelik Mesire Alanı’nı denetledi

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Fatih Caddesi üzerine inşa edilen lunaparkın oyuncakları kurulmaya başladı.
Başkan Altınok, Kösrelik Mesire Alanı’nı denetledi

Lunapark kurulum noktasında incelemelerde bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, lunaparka ilişkin bilgiler vererek, “Rengârenk oyuncakların yer alacağı parkımızda tüm ışıklandırmaları led olan ‘su kanosu’, müzikli ve geniş kokpiti olan ‘kanguru’, kendi etrafında dönerek özellikle çocuklara eğlenceli anlar yaşatan ‘laleli küçük salıncak’ çocuklarımıza nostaljik anlar yaşatacak ‘atlıkarınca’, aksiyon tutkunu minikler için ‘8 kabinli dönme dolap’ ve ‘mini gondol’, bir adet lokomotif, bir adet kömür, iki adet normal ve bir adet teraslı vagondan oluşan 24 yolcu taşıma kapasiteli ‘akülü tren’ bulunacak.” dedi.

Altınok, çocukların eğlence merkezi olacak lunaparkın yanında bulunan Çoban Mektebi’nin restore çalışmalarının da devam ettiğini kaydederek, “Lunaparkımız ve Milli Mücadele Müzesi haline getireceğimiz Çoban Mektebi’mizin de bulunduğu 37 bin metrekarelik büyük bir alanda restore çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz Keçiören’in önemli eğlence merkezlerinden biri olacak bu rekreasyon alanında hummalı bir çalışma yürütüyor. Burası tamamlandığında ailelerimiz çocuklarıyla birlikte hem keyifli vakit geçirme imkânı bulacak hem de tarihimize ait eserleri birebir görme imkânına sahip olacak.” ifadelerini kullandı.

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