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Başkan Altınok, Motivasyon Semineri’nde öğrencilerle buluştu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Belediyesi Tepebaşı Kurs Merkezi tarafından düzenlenen YKS-LGS Sınav Kaygısı ve Motivasyon Semineri’nde öğrencilerle buluştu.
Başkan Altınok, Motivasyon Semineri’nde öğrencilerle buluştu

Keçiören Belediyesi Tepebaşı Kurs Merkezi tarafından düzenlenen YKS-LGS Sınav Kaygısı ve Motivasyon Semineri’nde öğrencilerle buluşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ülkemizin yarınları ve umudusunuz. Ülkemizi siz yöneteceksiniz. Sizler ne kadar iyi yetişirseniz ülkemizin geleceği o kadar parlak olur. Hayat tecrübemizden yola çıkarak başarının ya da başarısızlığın nedenlerini iyi görmemiz gerekiyor. Sizler için dereceye girmek önemli, bu bakımdan başarının püf noktalarını kovalamalısınız.” dedi.

Başkan Altınok gençlere zaman yönetimi konusunda da uyarılarda bulunarak şunları söyledi:
“Hayatınızda da bir yol ayrımımdasınız. Avantaj ve dezavantajlarınız var. İnternette zaman geçirme ve telefon görüşmesi yapma konusunda Türkiye birinci. Sosyal medya kullanın ama zamanınızın tamamını ona ayırmayın. Bu zamanlar geleceğimizden çaldığınız ve bir daha temin edemeyeceğiniz, geri getiremeyeceğiniz zamanlardır.

Çalışmadan, yorulmadan, terlemeden başarılı olunmaz. ‘İnsanların en hayırlısı insanlığa hizmet edendir’ buyuruyor Sevgili Peygamber Efendimiz. Sizler de devletimize ve ailenize karşı hayırlı bireyler olarak inşallah geleceğe yürüyeceksiniz.”

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Türkiye’nin, dünyanın en güzel ülkesi olduğunu da söyleyen Altınok, “Bu devlet dolarla ya da avro ile alınmadı. Nice kahramanların, yiğitlerin mücadeleleri var. Dünyanın en güzel coğrafyasında, dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Bu cennet vatanı bizlere bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yiğitlerimizi, kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz.  Onlara layık olmak için başarılı olmak zorundayız. Bizler de sizlerin başarısı için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.” ifadelerini kullandı. 

Altınok konuşmasının sonunda semineri veren Uzman Psikolojik Danışman Hakan Metan’a teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu. 

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