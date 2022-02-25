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Başkan Altınok Ortaokul öğrencileriyle buluştu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok‘Başkanım Okulumda’ programı kapsamında Bağlum Abdulhakim Arvasi Ortaokulu öğrencileriyle buluştu. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Altınok konuşmasının sonunda onlardan gelen sorulara da cevap verdi.  
Başkan Altınok Ortaokul öğrencileriyle buluştu

Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Başkanım Okulumda etkinliğine katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Bağlum Abdulhakim Arvasi Ortaokulu öğrenci, öğretmen ve idarecilerine yönelik söyleşi gerçekleştirdi. Altınok, öğrencilerle bir dizi deneyimlerini paylaşarak, “İnanmazsanız başarılı olamazsınız. Sizlerin kendinize, ailenize, devletimize ve milletimize karşı sorumluluklarınız var.” dedi.
Konuşmasında Keçiören Bağlum bölgesinin mübarek bir yer olduğunu, okula ismi verilen Abdulhakim Arvasi’nin de bu muhterem şahsiyetlerden biri olduğunu söyleyen Altınok, “Bağlum mübarek bir yer ve burada manevi zenginliklerimiz var. Abdulhakim Arvasi hazretlerinin türbesi de Bağlum’da yer alıyor. Ülkelerin kimlikleri, tarihleri, geçmişleri ve tapuları vardır. Abdulhakim Arvasi Hazretleri de bunlardan biridir. Kendisi Necip Fazıl’a yön vermiş muhterem bir şahsiyettir. Necip Fazıl Arvasi hazretleri için, ‘Benim kıblemi değiştiren insan’ diyor.” ifadelerini kullandı. 
Öğrencilere başarılı olmaları için bir dizi önerilerde de bulunan Altınok şunları söyledi:
“Sizler umudumuz, ikbalimiz yarınlarımızsınız.  Ülkemizi siz yöneteceksiniz. İçinizden cumhurbaşkanı, bakanlar, öğretmenler çıkacak. Ülkemizin tüm kurumlarını sizler yönetecek ve idare edeceksiniz. Çok çalışmak lazım. Zamanı iyi değerlendirmek lazım. Ders, dinlenme, sanat, spor ve kültürel aktivitelere dengeli bir şekilde zaman ayırmalısınız. Ülkemize, devletimize ve sizleri yetiştiren ailelerinize borcunuz var. Bu nedenle kendinizi iyi yetiştirmeniz lazım. Her biriniz birer Türk bayrağısınız. Dürüstlükten asla ayrılmayacaksınız. Şimdiden hedefinizi koyacaksınız. Hedef koyup ona inanacak ve başaracaksınız. Tarihimizi, Atatürk’ü sevgili Peygamber Efendimizi iyi tanıyıp araştırmalısınız.  Atatürk Türk gençlerine, “Atanı tanıdıkça kendinde büyük işler başarmak için güç ve kuvvet bulacaksın’ diyor. Biz Türk ve Müslüman bir milletiz ama dünya tarihini de öğrenmeliyiz.”

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Altınok, konuşmasının sonunda öğrencilerden biri tarafından yöneltilen, ‘Dünyada en merak ettiğiniz ve görmek istediğiniz yer neresi?’ sorusuna, “Dünyanın en güzel yerlerinden biridir Keçiören. Türkiye de dünyanın en güzel ülkesidir. Belediye başkanı olmadan önce dünyanın birçok çok ülkesine gittim. Belediye başkanı olduktan sonra yurtdışı gezisi yapmadım. Baktığınız zaman üç buçuk yanı denizlerle çevrili olan kaç ülke var? Türkiye dört mevsimi denizleri gölleri akarsuları ve nehirleriyle bir cennet parçasıdır.” cevabını verdi. 

Başkan Altınok programın sonunda okulda başarı gösteren öğrencilere çeşitli hediye takdim ederken, okul müdüresi Fatma Oğuz da Keçiören Belediyesi tarafından okulun birçok eksiğinin tamamlandığını belirtti ve teşekkürlerini iletti.

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