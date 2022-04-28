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Başkan Çetin, Bosna Hersek'in Ahmiçi köyünde iftar yemeği verdi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Bosna Hersek'in Ahmiçi köyünde iftar yemeği verdi.
Başkan Çetin, Bosna Hersek'in Ahmiçi köyünde iftar yemeği verdi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Hırvatların 14 Nisan 1993 günü Ahmiçi Köyünde gerçekleştirdikleri “48 Saat Kül ve Duman” ismini verdikleri Operasyonda 116 Boşnak Müslümanın katlettiği Ahmiçi köyünde iftar yemeği verdi. 

 

Ahmici köyündeki iftar yemeğine Başkan Ertuğrul Çetin, Pursaklar Ak Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık ve çok sayıda Boşnak halkı katılım sağladı. 

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Başkan Ertuğrul Çetin, İftar yemeğinde Boşnak halkıyla tek tek ilgilenirken Pursaklar halkının selamlarını da iletti. İftar yemeğinin ardından Kadir gecesi münasebetiyle kılınan namazlarda Boşnak halkı ile birlikte dualar etti. 

‘‘Pursaklar halkının sevgi ve selamını ilettik’’
Boşnak halkıyla bir arada olmaktan ve aynı sofranın etrafında bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; “48 Saat Kül ve Duman” kod adlı operasyon ile 116 Boşnak Müslümanın katledildiği Bosna’nın Ahmiçi köyünde, iftar yaptık. Pursaklar halkının sevgi ve selamını ilettik. Kadir gecesinde birlikte dualar ettik. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

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