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Başkan Çetin, Evcil Hayvanlar ve Veterinerlik Tesisinde incelemelerde bulundu

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, veteriner hekimlerinin sokak hayvanlarının bakımı ve tedavilerini yaptığı Evcil Hayvanlar ve Veterinerlik Tesisinde incelemelerde bulundu.  
Başkan Çetin, Evcil Hayvanlar ve Veterinerlik Tesisinde incelemelerde bulundu

Sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Geçen yıl hizmete açtığımız modern kliniğimizde, sokak hayvanları kısırlaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Sokaktaki canlarımızın yaşamlarını daha kaliteli bir şekilde sürdürebilmeleri için büyük bir hassasiyetle hareket ediyoruz. Kliniğimizde sokak hayvanlarımızın sağlıklı bir hayat sürmeleri için çalışmalarına devam eden hekimlerimizi ziyaret ederek, başarılar diledik’’ dedi.

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Pursaklar Belediyesi, ilçede yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda tedavi edilmesi amacıyla yakın zamanda hizmete açtığı Evcil Hayvanlar ve Veterinerlik Tesisinde modern ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, müşahede odalarında veteriner hekimlerce sevimli dostlara ilk müdahaleleri gerçekleştiriyor. 
Tam donanımlı ve modern klinikte, sokakta yaşayan hayvanlara herhangi bir kazada acil durum müdahalesi, aşı, kısırlaştırma ve tedavi hizmetleri sunuluyor.

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