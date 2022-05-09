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Başkan Çetin, vatandaşlarla birlikte yağmur duasına çıktı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Karşıyaka ve Kösrelikkızığı Mahallesindeki vatandaşlarla birlikte yağmur duasına çıktı.
Başkan Çetin, vatandaşlarla birlikte yağmur duasına çıktı

Havaların kurak olması ve ekinlerin yeteri düzeyde doygunluğa ulaşmaması nedeniyle Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve Kösrelikkızığı ve Karşıyaka Mahallesindeki vatandaşlar, yağmur duasına çıktı.
En büyük geçim kaynağı tarım olan Karşıyaka ve Kösrelikkızığı Mahalle sakinleriyle yağmur duasına çıkan Başkan Ertuğrul Çetin, ellerini ters bir şekilde semaya kaldırarak dua etti.

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‘‘Allah, toprağı bereketlendirecek yağmurların yağmasını nasip etsin İnşallah’’
Mahalle sakinleri ile birlikte toprağın bereketlenmesi için yağmur duasına çıktılarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Ürünlerimizin, ekinlerimizin daralmasından dolayı böyle bir yağmur duası tertip eden Karşıyaka ve Kösrelikkızığı Mahallelerimizde yağmur duasından sonra hemşehrilerimizle bir aradaydık. Allah yaptığımız dualarımızı kabul etsin. Toprağı bereketlendirecek yağmurların yağmasını nasip etsin İnşallah’’ dedi. 

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Yağmur duasına katılan vatandaşlara dua sonrası, kazanlarla pişirilen yemekler ikram edildi.

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