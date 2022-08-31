  • BIST 3.171,21
  • Altın 999.665
  • Dolar 18.1886
  • Euro 18.2756
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 23 °C
»

Başkan Demirbaş: “Yavrularımızın sünnetlerin yapılması için organizasyon yaptık”

İlçede bu yıl ilk defa Çubuk Belediyesi ve Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi işbirliğinde toplu sünnet hizmeti başlatıldı. Belediyenin halkla ilişkiler Servisi AK Masada müracaatlarını yapan aileler çocuklarının sünnet edilmesi için randevu aldı.
Başkan Demirbaş: “Yavrularımızın sünnetlerin yapılması için organizasyon yaptık”

Sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirilen toplu sünnet hizmetine bu güne kadar 86 çocuk başvururken, önceden sağlık kontrolünden geçen çocuklar randevu usulüyle davet edildikleri Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesinde 4 günde sünnetleri yapılacak. Balonlarla süslenen hastane girişinde palyaçolar tarafından karşılanan çocuklar işlemlerinin ardından yine palyaçolar tarafından ameliyathaneye kadar götürülüyorlar.

1c1f48ab-25f9-45b0-bd88-1041a7c943ac.jpg

86 çocuğumuzu sünnet ettiriyoruz

Sünnet hizmetinden ihtiyaç sahibi ailelerin faydalandığını belirten Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ‘’Geleceğimiz, umudumuz yavrularımız olan çocuklarımıza ücretsiz sünnet hizmeti için ailelerimizden gelen başvuruya göre 86 çocuğumuzu sünnet ettiriyoruz. İnşallah bu hizmetimiz bundan sonraki yıllarda da devem ettirilecek.’’ dedi
Başkan Demirbaş, şunları kaydetti:

‘’İlçemizdeki 6 yaş ve üzeri yavrularımızın sünnetlerin yapılması için bir organizasyon yaptık. Ben öncelikle Ankara İl Sağlık Müdürümüze, hastanemizin başhekimimize ve emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Başvuruları aldık ve bugün ilk operasyonlar başladı ailelerimiz geldi çocuklarıyla birlikte. Başarılı güzel bir operasyon oluyor.’’

0f86cfc8-e000-4365-9c86-8c1018699ed0.jpg

Sünnet kampanyamız güzel gidiyor

Sünnet olacak çocukların tek tek sağlık kontrollerinden geçirildiğini anlatan Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi Başhekimi Nevzat Kılıç ise, ‘’Şuanda 86 tane sünnet olacak çocuğumuz var. Bu çalışmayı 2 adet çocuk cerrahımız, 2 üroloğumuz ile birlikte yapıyoruz. Şuana kadar 25 tane çocuğumuzu sünnet ettik. Yani bunu 4 güne yaydık ve inşallah 4 günde bitireceğiz. Şuana kadar bir komplikasyon oluşmadı. Sünnet kampanyamız güzel gidiyor’’ diye konuştu.

Ailelerde organizasyondan dolayı belediye başkanına ve sağlık bakanlığına teşekkür ettiler. Toplu sünnet organizasyonuna hekiminden hemşiresine, yardımcı personelinden tüm idari personeline kadar herkes destek verdi. Aileleriyle fotoğraf çekilen çocukların kiminin stresine kiminin mutluluğuna ortak olundu.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yenimahale’de 100. Yıl coşkusu Zafer konserle kutlandı31 Ağustos 2022 Çarşamba 01:33
  • Mamaklılar Büyük Zafer'in yüzüncü yılını Mustafa Yıldızdoğan ile kutladı31 Ağustos 2022 Çarşamba 01:20
  • Aile Yaşam Merkezleri ve Gençlik Merkezleri Üyeler Arası Spor Turnuvası düzenleniyor31 Ağustos 2022 Çarşamba 01:17
  • Sincan Erman Ilıcak Fen Lisesi yeni eğitim dönemine hazır31 Ağustos 2022 Çarşamba 01:13
  • Batıkent’te düzenlenen konser renkli görüntülere sahne oldu30 Ağustos 2022 Salı 01:24
  • Çetin: “Parklarımızı baştan sona yeniliyoruz’’30 Ağustos 2022 Salı 01:19
  • Başkan Fethi Yaşar: "Esnafımıza sahip çıkmak görevimiz"30 Ağustos 2022 Salı 01:14
  • Sincan Belediyesi ilçeye 5 yeni Gençlik Merkezi kazandırdı30 Ağustos 2022 Salı 01:06
  • Başkan Altınok: "Ülke olarak tarım planlamamızı iyi yapmalıyız"30 Ağustos 2022 Salı 00:25
  • Altındağ Yıldıztepe’ye Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapılıyor29 Ağustos 2022 Pazartesi 15:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti