Başkan Demirbaş: “Yavrularımızın sünnetlerin yapılması için organizasyon yaptık”

İlçede bu yıl ilk defa Çubuk Belediyesi ve Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi işbirliğinde toplu sünnet hizmeti başlatıldı. Belediyenin halkla ilişkiler Servisi AK Masada müracaatlarını yapan aileler çocuklarının sünnet edilmesi için randevu aldı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirilen toplu sünnet hizmetine bu güne kadar 86 çocuk başvururken, önceden sağlık kontrolünden geçen çocuklar randevu usulüyle davet edildikleri Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesinde 4 günde sünnetleri yapılacak. Balonlarla süslenen hastane girişinde palyaçolar tarafından karşılanan çocuklar işlemlerinin ardından yine palyaçolar tarafından ameliyathaneye kadar götürülüyorlar.

86 çocuğumuzu sünnet ettiriyoruz

Sünnet hizmetinden ihtiyaç sahibi ailelerin faydalandığını belirten Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ‘’Geleceğimiz, umudumuz yavrularımız olan çocuklarımıza ücretsiz sünnet hizmeti için ailelerimizden gelen başvuruya göre 86 çocuğumuzu sünnet ettiriyoruz. İnşallah bu hizmetimiz bundan sonraki yıllarda da devem ettirilecek.’’ dedi

Başkan Demirbaş, şunları kaydetti:

‘’İlçemizdeki 6 yaş ve üzeri yavrularımızın sünnetlerin yapılması için bir organizasyon yaptık. Ben öncelikle Ankara İl Sağlık Müdürümüze, hastanemizin başhekimimize ve emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Başvuruları aldık ve bugün ilk operasyonlar başladı ailelerimiz geldi çocuklarıyla birlikte. Başarılı güzel bir operasyon oluyor.’’

Sünnet kampanyamız güzel gidiyor

Sünnet olacak çocukların tek tek sağlık kontrollerinden geçirildiğini anlatan Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi Başhekimi Nevzat Kılıç ise, ‘’Şuanda 86 tane sünnet olacak çocuğumuz var. Bu çalışmayı 2 adet çocuk cerrahımız, 2 üroloğumuz ile birlikte yapıyoruz. Şuana kadar 25 tane çocuğumuzu sünnet ettik. Yani bunu 4 güne yaydık ve inşallah 4 günde bitireceğiz. Şuana kadar bir komplikasyon oluşmadı. Sünnet kampanyamız güzel gidiyor’’ diye konuştu.

Ailelerde organizasyondan dolayı belediye başkanına ve sağlık bakanlığına teşekkür ettiler. Toplu sünnet organizasyonuna hekiminden hemşiresine, yardımcı personelinden tüm idari personeline kadar herkes destek verdi. Aileleriyle fotoğraf çekilen çocukların kiminin stresine kiminin mutluluğuna ortak olundu.

