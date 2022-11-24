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Başkan Erdoğan davet etti, Türkiye'ye geliyor

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, resmi ziyaret kapsamında yarın Türkiye'ye gelecek.
Başkan Erdoğan davet etti, Türkiye'ye geliyor

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, resmi ziyaret kapsamında yarın Türkiye'ye gelecek.

Pakistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Şerif'in, Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye iki günlük resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Şerif'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Pakistan Donanması'na ait dört MİLGEM Korvet Gemisi'nden üçüncüsü olan PNS Khyber'i İstanbul Tersanesi'nde denize indireceği aktarılan açıklamada, iki liderin ikili ilişkiler, bölgesel durum ve diğer ortak çıkar konularını kapsayan geniş kapsamlı görüşmelerde bulunacağı da belirtildi.

Açıklamada, Şerif'in ziyaret kapsamında Türk iş dünyasının liderleriyle bir araya geleceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, iki ülke arasındaki ortak iş birliğine dayalı MİLGEM projesinin gittikçe ilerleyen Pakistan-Türkiye stratejik ortaklığında önemli bir kilometre taşını temsil ettiği vurgulandı.

Pakistan Donanmasının ilk Korveti PNS Babur'un denize indirme töreni Ağustos 2021'de İstanbul'da, İkinci Gemi PNS Badr'ın temel atma töreni ise Mayıs 2022'de Karaçi'de yapılmıştı.

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