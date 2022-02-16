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Başkan Ertuğrul Çetin, 2022 yılı hedefleri toplantısı gerçekleştirdi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, birim müdürleri ile yıl sonu değerlendirme ve 2022 yılı hedefleri toplantısı gerçekleştirdi.
Başkan Ertuğrul Çetin, 2022 yılı hedefleri toplantısı gerçekleştirdi

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile yaptığı istişare toplantısında Belediyenin, 2021 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerini değerlendirdi.

Pursaklar Belediye Meclis Toplantı salonunda gerçekleşen yıl sonu değerlendirme toplantısında birim müdürleri, 2021 yılı faaliyet raporlarını detaylıca anlatırken ve 2022 yılı hedeflerini de Başkan Ertuğrul Çetin'e sunarak geniş kapsamlı bir şekilde bilgilendirmelerde bulundu.

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‘‘Analiz, raporlama ve performans değerlendirme olmazsa başarı mümkün değildir’’
Hizmetlerin daha etkin ve verimli nasıl kullanılabileceğine yönelik değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘2021 yılı faaliyet sunumu ve 2022 yılı hedeflerimiz gündemli Müdürler toplantımızı gerçekleştirdik. Analiz, raporlama ve performans değerlendirme olmazsa başarı mümkün değildir. Kaynakları israf etmeden hizmet dolu bir yıl daha bizleri bekliyor. Herkesten özverili çalışmalarını sürdürmelerini bekliyorum. Tüm çalışma arkadaşlarıma 2022 yılında muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

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