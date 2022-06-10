Başkan Ertuğrul Çetin, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarına katıldı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Altınova Ortaokulu’nda öğrencilerinin bilimsel çalışmalarını sergiledikleri, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarına katıldı.

TÜBİTAK’ın desteğiyle ilçede eğitim veren tüm okullarda gerçekleştirilen bilim fuarlarına katılım sağlayan Çetin, son olarak Altınova Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan projeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil ile birlikte inceledi.

Her geçen gün ilçede bilime ve teknolojiye olan ilginin arttığını ifade eden Çetin, Altınova Ortaokulu’ndaki Bilim Fuarı'ndaki stantları tek tek gezerek projeler hakkında öğrencilerden ve öğretmenlerden detaylı bilgi aldı.

TEBRİK ETTİ BAŞARILAR DİLEDİ

Pursaklar'da Bilim ve Teknolojide geleceğin mucitlerini yetiştirdiklerini belirten Çetin; "Altınova Ortaokulu’nda düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil ile katıldık. Belediye olarak bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesi ve teşvik edilmesi için Bilim Pursaklar ve Deneyap Atölyelerini ilçemize kazandırdık. Milli Eğitim Müdürlüğümüzde Tübitak desteği ile bilim ve teknolojinin genç nesillerde yaygınlaştırılması için ilçemizdeki okullarda Bilim Fuarları düzenliyor. Fuarlarda becerilerini sergileyen genç kardeşlerimize, bilim yolculuğunda başarılar diliyorum” dedi.