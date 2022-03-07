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Başkan Ertuğrul Çetin, genç sporcuların antrenmanını izledi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Yaşam Merkezinde Taekwondo kurslarında eğitim gören genç sporcuların antrenmanını izledi. 
Başkan Ertuğrul Çetin, genç sporcuların antrenmanını izledi

Çeşitli spor dallarında bir yandan kendilerini geliştirme fırsatı bulan bir yandan da eğlence dolu vakit geçiren çocukları ziyaret eden Başkan Ertuğrul Çetin, Taekwondo kursu alan çocukların gösterilerini hayranlıkla izledi. 
Eğitmenlerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin,  tek tek ilgilendiği minik ve genç taekwondocularla sohbet ederek, spor hayatlarında başarılar diledi.

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‘‘Geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmek adına birçok spor dalında eğitimler veriyoruz’’
Modern Spor tesisleriyle 7’den 70’e tüm sporculara hitap ettiklerini belirten Başkan Ertuğrul Çetin; "Geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmek adına birçok spor dalında eğitimler veriyoruz. Çocuklarımıza çeşitli spor kurslarında eğitimler vererek onların hem bedensel, hem zihinsel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Amacımız her alanda ciddi şekilde spor yapabilen çocukları yetiştirmek. Geleceğimiz teminatı olan çocuklarımızı her zaman desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

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