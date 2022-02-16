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Başkan Ertuğrul Çetin gençlerle bir araya geliyor

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçenin her köşesinde gençlerle bir araya geliyor. 
Başkan Ertuğrul Çetin gençlerle bir araya geliyor

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Yaşam Merkezi başta olmak üzere sokak ve caddelerde genç bireylerle sık sık bir araya geliyor. 

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Bir süre gençlerle sohbet eden Başkan Ertuğrul Çetin, gençlere yönelik yapmış oldukları hizmetler hakkında bilgiler vererek fikir ve önerilerini dinledi. 

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‘‘Hepsi pırıl pırıl, hepsi geleceğe olan güçlü umudumuz’’
Gençlere her zaman kapılarını ve yüreklerinin açık olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Adım attığımız her yerde gençlerimizle bir araya geliyor, enerjimize enerji katıyoruz. Gençler ve çocuklar her zaman önceliğimiz. Hepsi pırıl pırıl, hepsi geleceğe olan güçlü umudumuz. Onların eğitimlerini, fikirlerini ve hayal dünyalarını önemsiyoruz. Pursaklar Belediyesi olarak tüm gençlerimizle beraber olmaya, onlara yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz’’ dedi.

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