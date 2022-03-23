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Başkan Ertuğrul Çetin, gençlerle birlikte bilardo oynadı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Yaşam Merkezinde gençlerle birlikte bilardo oynadı.
Başkan Ertuğrul Çetin, gençlerle birlikte bilardo oynadı

Pursaklar’da gençlerle devamlı iletişim halinde olan ve her fırsatta çeşitli programlar düzenleyerek gençlerle bir araya gelen Başkan Ertuğrul Çetin, Yaşam Merkezinde gençlerin heyecanına ortak oluyor.
Bu kapsamda Pursaklar Yaşam Merkezindeki atölyeleri ziyareti esnasında gençlerin bilardo oynama teklifini geri çevirmeyen Başkan Ertuğrul Çetin, çocuklarla kıyasıya geçen bilardo maçı oynadı.

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‘‘Pursaklar Yaşam Merkezi; Bilim, sanat, spor, eğitim, kültür, saygı, sevgi ve huzurun adresi oldu’’
Her alanda gençlere yönelik projelere ağırlık verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklar Yaşam Merkezi; Bilim, sanat, spor, eğitim, kültür, saygı, sevgi ve huzurun adresi oldu. Yaşam Merkezi gençlerimizin ve çocuklarımızın büyük bir huzur ve güvenle vakit geçireceği bir alan oldu. Gençlik burada. Bizde her zaman yanlarında. Gençlerin vakit geçirebilecekleri kendilerini geliştirebilecekleri mekanların sayısını çoğaltmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz’’ dedi.

Pursaklar Yaşam Merkezi çatısı altında gençler ve çocuklar, Bilim Pursaklar, Dene yap, Millet Kıraathanesi, Çocuk Kütüphanesinde ders çalışma imkânı bulurken halk oyunları, sportif faaliyetler, tiyatro atölyeleri vb. zihinsel ve bedensel gelişimi destekleyen ücretsiz kurslar alıyor, boş zamanlarında ise bilardo oynayarak keyifli dakikalar geçiriyor.    

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