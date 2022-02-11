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Başkan Ertuğrul Çetin, Hanım Evlerinde eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti

Pursaklar Belediye Başkan Ertuğrul Çetin, Ak Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ile birlikte hobi ve meslek edindirmek amacıyla hizmet veren Hanım Evlerinde eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti.
Başkan Ertuğrul Çetin, Hanım Evlerinde eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ak Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Ak Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık, meclis üyeleri ve parti yöneticileri, eğitimden spora, kültürden sanata birçok alanda kurslar veren Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerini ziyaret ederek kursiyerlerin ortaya koyduğu ürünleri detaylıca inceledi.
Heyet ziyarette usta açılardan kebap yapımının inceliklerini öğrenirken, hanımların binbir emekle ortaya koyduğu ürünleri de tek tek gözden geçirdi.

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‘‘Kursiyerlerimiz Hanım Evlerimizde üretici hale gelme yönünde önemli beceriler kazanıyor’’
Her yaştaki kursiyerin, öğrenmenin ve üretmenin heyecanını yaşadığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Kursiyerlerimiz Hanım Evlerimizde üretici hale gelme yönünde önemli beceriler kazanıyor. Kendilerine olan özgüvenlerinin gelişmesi, sosyalleşebilmeleri ve katıldıkları farklı kurslar ile yeni bir takım bilgi ve beceriler kazanıyor. Ayrıca kazandıkları becerilerle ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri satarak aile ekonomilerine de destek oluyorlar. Hanım Evlerimizdeki kursiyerlerimizin gayretli çalışmalarını tebrik ediyorum" dedi.

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Kursiyerlerin yaptığı el işlemelerinin her birinde ayrı bir emek, ayrı bir sanat olduğunu belirten Ak Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, misafirperverliklerinden dolayı hanımlara teşekkür ederken böyle önemli bir hizmeti Pursaklar halkına sunduğu için Başkan Ertuğrul Çetin'i tebrik etti.

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