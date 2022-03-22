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Başkan Ertuğrul Çetin kız istedi

Başkan Ertuğrul Çetin, Altınova Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarı Seyhan Tozluyurt’un oğluna, Gümüşoluk Mahalle Muhtarı Lokman Aldemir’in kızını istedi. 
Başkan Ertuğrul Çetin kız istedi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, muhtarların daveti üzerine, Tozluyurt ve Aldemir ailelerinin evlatları için tertip edilen kız isteme merasimine katıldı. Başkan Ertuğrul Çetin, evlilik yolunda ilk ciddi adımı atan gençlerin isteme merasiminde Yıldırım Beyazıt Muhtarı Seyhan Tozluyurt’un oğluna, Gümüşoluk Mahalle Muhtarı Lokman Aldemir’in kızını istedi. 

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Başkan Ertuğrul Çetin, Allah’ın emri Peygamber’in kavli ile Gümüşoluk Mahalle Muhtarı Lokman Aldemir’den olumlu yanıt alınca, genç çifti kutlayarak bir ömür boyu mutluluklar diledi.

‘‘Allah(cc) tamamına erdirsin’’
Hayırlı bir işe vesile olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Allah’ın emri, Peygamberin kavliyle; Altınova Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarımızın oğluna, Gümüşoluk Mahalle Muhtarımızın kızını istedik. Damat tuzlu kahveyi içti. Allah(cc) tamamına erdirsin. Allah nikahınızı kıymayı da bizlere nasip etsin’’ dedi.

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