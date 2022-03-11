  • BIST 2.053,85
  • Altın 941.013
  • Dolar 14.7521
  • Euro 16.0951
  • Ankara -7 °C
  • İstanbul -1 °C
  • İzmir 0 °C
  • Konya -7 °C
»

Başkan Ertuğrul Çetin öğrencilerle birlikte uzay yolculuğuna çıktı

Başkan Ertuğrul Çetin, Nezaket Okulu öğrencileriyle birlikte, uzay similasyonu deneyimi yaşadı. 
Başkan Ertuğrul Çetin öğrencilerle birlikte uzay yolculuğuna çıktı

Eğitici ve öğretici birçok etkinliklerle çocukların gelişimine büyük katkı sağlayan Pursaklar Belediyesi, uzay bilimleri, astronotlar, gezegenler gibi uzay teknolojileri konularında bilgi sahibi olurken, Nezaket Okulu öğrencilerinin gezici uzay aracıyla Uzay Simülasyonu deneyimi yaşama imkânı sağladı.

275624215_393674005903624_2650554495583047515_n.jpg

Çocuklara verdiği değeri gerçekleştirdiği etkinliklerle her fırsatta gösteren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, öğrencilerle birlikte gezici uzay mekiğine binip, evrenin derinliklerinde heyecan dolu bir serüven yaşadı. 

‘‘Çocuklarımız deneyerek, yaşayarak, eğitimin içine direk dâhil olarak öğreniyor’’
Gezici uzay mekiğine binerek çocuklar heyecan dolu anlar yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Nezaket Okulu öğrencilerimizin, eğlenceli etkinliklerle keyifli vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Çocuklarımız deneyerek, yaşayarak, eğitimin içine direk dâhil olarak öğreniyor. Uzay Simülasyonu ve uzay teknolojileri alanında bilgiler öğrendik.  Öğrencilerimiz burada simülasyonla hem öğrendiler hem de eğlendiler. Öğrencilerimizle birlikte bizlerde çok eğlendik.  Çocuklarımızın geleceğe daha iyi hazırlanması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. 

Uzay mekiğine binen çocuklar çok mutlu olduklarını, kendilerini uzayda gibi hissettiklerini söylerken kendilerine bu imkânı sunan Başkan Ertuğrul Çetin'e teşekkür etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok öğrencilerle buluştu12 Mart 2022 Cumartesi 00:22
  • Başkan Oğuz, zabıta ekipleriyle yağ denetimine çıktı12 Mart 2022 Cumartesi 00:21
  • "Dünya Böbrek Günü" farkındalık etkinliği düzenlendi12 Mart 2022 Cumartesi 00:20
  • İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla doğa yürüyüşü yapıldı12 Mart 2022 Cumartesi 00:19
  • Başkentte evden hırsızlık olaylarında yüzde 93 azalma11 Mart 2022 Cuma 12:50
  • Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kızın sevgilisine silahlı saldırı düzenledi11 Mart 2022 Cuma 12:42
  • Ankara Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Halter Takımı Türkiye Şampiyonu oldu11 Mart 2022 Cuma 04:20
  • Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'dan Çanakkale Şehitliğine ziyaret11 Mart 2022 Cuma 00:24
  • Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü miniklerle bir araya geldi11 Mart 2022 Cuma 00:23
  • Musiki Muallim Mektebi’nde 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği gerçekleştirilecek11 Mart 2022 Cuma 00:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti