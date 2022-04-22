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Başkan Ertuğrul Çetin Yaşlılarla ve Şehit Aileleri ile İftarda Buluştu

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ile birlikte Nejla Kızılbağ Huzur Evinde kalan Yaşlılarla ve Şehit aileleri ile birlikte iftar yaptı.
Başkan Ertuğrul Çetin Yaşlılarla ve Şehit Aileleri ile İftarda Buluştu

Yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekiştiği Ramazan ayında Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Şehit aileleri ve Huzurevi sakinleriyle İftar yemeğinde bir araya geldi. 

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‘‘Büyüklerimiz ve Şehit yakınlarımızla aynı sofrada olmak bizim için çok kıymetli.’’
Şehit yakınları ve Yaşlılarla anlam dolu bir iftar programında bir araya geldiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Ramazan’ın heyecanını ve bereketini İlçe Kaymakamımız Mehmet Yıldız ile Necla Kızılbağ Huzur Evindeki büyüklerimizle ve Şehit Ailelerimizle birlikte paylaştık. Büyüklerimiz ve Şehit yakınlarımızla aynı sofrada olmak bizim için çok kıymetli. Hep yanlarında olacağız. Allah tutmuş olduğumuz oruçları kabul etsin. Ramazan Bayramı'na sağlık ve mutluluk içinde ulaşmayı nasip etsin" dedi. 
 
İftar sonrasında huzurevinde kalan büyüklerle ve Şehit yakınları ile bir süre sohbet eden Başkan Ertuğrul Çetin, her biri ile ayrı ayrı ilgilenerek hatırlarını sordu.

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