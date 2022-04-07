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Başkan Ertuğrul Çetin’den Pazarlara Ramazan Ayı Denetimi

Başkan Ertuğrul Çetin, vatandaşların güvenle ve huzurla alışveriş yapabilmeleri için Pazar yerlerinde denetim gerçekleştirdi.
Başkan Ertuğrul Çetin’den Pazarlara Ramazan Ayı Denetimi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Ramazan ayında vatandaşların, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları, rahat ve güvenilir bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için kapsamlı denetim gerçekleştirdi.
Pazar yerini gezerken ilçe halkı ile sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması ve kaliteli hizmet alabilmesi için iftar vaktine kadar denetimlerini titizlikle sürdürdü.

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‘‘Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması için ürünlerin kalitesi, malzemelerin tazeliği ve hijyeni konusunda taviz vermiyoruz’’
Vatandaşların gönül rahatlığı ile alışveriş yapabilemeleri için denetimlere devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Hemşehrilerimizin, huzurlu bir Ramazan Ayı geçirebilmeleri için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması için ürünlerin kalitesi, malzemelerin tazeliği ve hijyeni konusunda taviz vermiyoruz. İlçe sakinlerimizin güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için denetimlerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı titizlikte devam edecek’’ dedi. 

Denetimlerin ardından Pazar alışverişi de yapan Başkan Çetin, kurallara uyan, insan sağlığını ön planda tutarak üretim ve satış gerçekleştiren tüm pazarcı esnafına teşekkür etti.

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