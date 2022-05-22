Başkan Esen, Şampiyon güreşçi Güleşen'e altın taktı

Kumluca Yağlı Güreşleri’nin Küçük Orta Büyük Boy kategorisinin şampiyonu Çankırı Belediyesi Gençlik Spor Kulübü güreşçisi Kadir Güleşen oldu. Genç güreşçiyi makamında kabul eden Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Güleşen’i altın ile ödüllendirdi.

Türkiye'nin değişik illerinden yaklaşık bin 300 sporcunun katıldığı güreşlerde kıyasıya mücadele eden Başkan Esen’in güreşçisi Kadir Güleşen, kendi kategorisinde 97 güreşçiyi geride bırakarak şampiyon oldu. Altın madalyayı evine getiren güreşçiyi makamında ağırlayan Esen, güreşçisine altın taktı.

Altın madalyalı güreşçi mutluluğunu dile getirerek “16 yaşımda başladığım güreş sporunda altı yıl içerisinde 60’ın üzerinde madalya sahibi oldum. Bana bu fırsatı veren Çankırı Belediyesi Gençlik Spor Kulübü yöneticilerine, antrenörüme ve desteğini hiç esirgemeyen Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu gurura ailem ile birlikte ortak olan herkes için, memleketim için başarılarımı devam ettireceğim. Önemli bir müsabakadan şampiyon olarak çıktım. Bundan sonraki müsabakalarımda, yükseldiğim Büyük Orta Boy’da ter dökmeye devam edeceğim. Mutluyum ve gururluyum.” dedi.